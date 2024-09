Útočník Joshua nestihne start sezony NHL, lékaři mu diagnostikovali rakovinu varlat

Derek Cain / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia

Ve čtvrtek na startu tréninkového kempu před novou sezonou NHL bude v týmu hokejistů Vancouveru chybět útočník Dakota Joshua (28). Americkému hráči diagnostikovali lékaři rakovinu varlat a musel podstoupit operaci. Jak ale uvedl v tiskovém prohlášení klubu, věří, že se na led brzy vrátí.

"Během léta jsem si na jednom z varlat nahmatal bulku, kterou lékaři později diagnostikovali jako rakovinu varlat. Byla to samozřejmě děsivá zpráva, ale naštěstí se lékařům podařilo nádor úspěšně odstranit. Posledních několik týdnů bylo extrémně náročných a ještě se zotavuji po operaci, proto bohužel nestihnu začátek kempu, ale plánuji se vrátit, co nejdříve to jen půjde," uvedl Joshua.

Americký útočník prožil v minulé sezoně statisticky svůj nejlepší ročník v NHL, když si v 63 zápasech základní části připsal 32 bodů za 18 gólů a 14 asistencí. Dalších osm bodů (4+4) přidal ve 13 utkáních play off. Také díky tomu koncem června podepsal s Vancouverem nový čtyřletý kontrakt na 13 milionů dolarů.