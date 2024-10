NHL už se rozjela i v zámoří, Boston ani přes góly Zachy a Pastrňáka nestačil na obhájce titulu

Joel Auerbach / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia

Po dvou utkáních v Praze začala sezona NHL naplno i v zámoří. Do soutěže vstoupili vzájemným utkáním také hokejisté Bostonu a Floridy, která v minulém ročníku vybojovala Stanleyův pohár. Domácí Panthers nakonec zvládli přestřelku s Bruins 6:4. Za hostující tým se prosadili jak Pavel Zacha (27), tak David Pastrňák (28). Už o pár hodin dříve se střetl Seattle se St. Louis. Kraken se sice ujal vedení 2:0, Blues ale třemi góly otočili vývoj utkání. Největší zásluhu na tom měl střelec dvou branek Jordan Kyrou (26). Utah, jenž se po minulém ročníku přestěhoval z Arizony, porazil ve svém prvním utkání doma Chicago 5:2.

Na straně Bostonu ještě nechytal Jeremy Swayman, který s klubem před pár dny prodloužil smlouvu o osm let na 66 milionů dolarů. Jeho náhradník Joonas Korpisalo inkasoval šestkrát z 35 střel.

Do zápasu vstoupili lépe Panthers, kteří se po trefách Sama Bennetta a Eetu Luosarinena dostali do dvoubrankového vedení. Odpovědět za Bruins dokázal v čase 15:33 Zacha, jenž v oslabení střelou nad vyrážečku překonal Sergeje Bobrovského. Florida ovšem ještě před koncem první třetiny odskočila Bostonu na rozdíl třech gólů – nejprve se bekhendovým zakončením blýskl Sam Reinhart a po něm přidal svůj druhý gól Bennett.

Noční můra Bruins pokračovala i ve druhém dějství, jehož skóre otevřel Jonah Gadjovich, jenž po křižné přihrávce od Jespera Boqvista zakončoval do odkryté brány Korpisala. Na to reagoval Charles McAvoy, Boston šel přesto do šatny znovu s třígólovým mankem.

Do závěrečné třetiny navíc opět vstoupili lépe domácí, po rychlém přenesení hry propálil Korpisala z mezikruží Evan Rodrigues. Hru poté rozkouskovala četná vyloučení, Bruins se tak zmohli na odpor až v závěrečné pětiminutovce. Nejprve pohotovou střelou uděřil Trent Frederic, necelé dvě minuty před koncem pak hosté využili přesilovou hru. Pastrňák chtěl z úhlu najít na zadní tyč najíždějícího Eliase Lindholma, puk se však po cestě odrazil od jednoho z bránících hráčů až za záda Bobrovského.

Zbývající náskok už si ovšem obhájci Stanleyova poháru pohlídali. Boston bude mít šanci opět zabojovat o první body v pátek v 01:00 SELČ, kdy na svém ledě vyzve Montreal. Floridu čeká výjezd do Ottawy.

Radek Faksa změnil v létě poprvé v NHL dres a po devíti sezonách v Dallasu zakotvil v St. Louis. Nastupoval ve čtvrté formaci, na ledě strávil 10 minut a po zápase se radoval z výhry. Všechny branky padly v Seattlu v prostřední části. Lépe ji začali domácí, vypracovali si dvoubrankový náskok, ale Blues zápas otočili v rozmezí 34. až 36. minuty. Obrat řídil dvěma góly Kyrou.

Prvním střelcem Utahu v soutěži byl Dylan Guenther, který překonal Petra Mrázka v páté minutě střelou zpoza pravého kruhu. Kapitán týmu Clayton Keller zvýšil z dorážky do odkryté branky a v půlce zápasu Barrett Hayton upravil skóre na 3:0 tečí.

Chicago zápas zdramatizovalo, prosadili se Teuvo Teräväinen a Nick Foligno. Domácí si pojistili výhru až dvěma góly v poslední minutě. Při hře hostí bez gólmana skóroval Guenther a Mrázek poté ještě kapituloval po teči Lawsona Crouseho. Na český brankářský souboj nedošlo, Karel Vejmelka plnil roli náhradníka.

Mrázek v bráně poražených inkasoval čtyřikrát z 24 střel.

Tabulka NHL