Vegas McDavidovi znechutilo návrat na led. Mrázkových 21 zákroků na výhru nestačilo

Brankář Petr Mrázek nezastavil v hokejové NHL střelce Detroitu a jeho Chicago po dvou předchozích výhrách na domácím kluzišti prohrálo 1:4. Vegas s Tomášem Hertlem rozhodlo o vítězství nad Edmontonem v poslední minutě. Ruský kanonýr Alexandr Ovečkin prodloužil při výhře Washingtonu 3:2 nad Nashvillem svou bodovou sérii na pět utkání, Jakub Vrána v sestavě Capitals podruhé za sebou chyběl.

Ovečkin pomohl gólem a asistencí k těsné výhře 3:2 nad Nashvillem, který se nadále nachází na chvostu Západní konference. Kapitán Capitals se trefil poosmé v sezoně a v posledních pěti zápasech nasbíral 11 bodů za šest branek a pět asistencí. Ovečkin se stal třetím hráčem v historii, který po 39. narozeninách bodoval aspoň v pěti zápasech po sobě. Přidal se tak k Brettu Hullovi a Johnnymu Bucykovi.

"Víte, že to přijde," řekl na Ovečkinovu adresu trenér Nashvillu Andrew Brunette. "Hrál jsem proti němu, koučoval jsem proti němu, sledoval jsem ho a on si to prostě umí najít. Když má puk na hokejce, je hotovo. Byla to skvělá trefa od zřejmě nejlepšího střelce všech dob," uvedl. Ovečkin má 861 gólů v NHL a 33 branek mu schází k rekordu Waynea Gretzkyho.

Jeho spoluhráč z útoku Dylan Strome v utkání dvakrát asistoval a v posledních pěti zápasech nasbíral deset bodů. Brankář Washingtonu Logan Thompson si v šestém utkání od příchodu z Vegas připsal šesté vítězství, když chytil 33 střel.

"Odvedl skvělou práci, aby nás udržel v zápase. Předváděl výborné zákroky. Dnes to byla dřina," řekl Ovečkin.

Tisící výhru jako majitel Capitals oslavil Ted Leonsis, jenž vlastní klub od sezony 1999/2000.

Blackhawks sice našli ve druhé třetině odpověď na úvodní trefu Alexe DeBrincata, když na 1:1 srovnal kapitán Nick Foligno. Pak už skórovali pouze hosté, do prázdné branky zpečetil výsledek svou pátou trefou v sezoně Andrew Copp. Mrázek ze 24 střel inkasoval třikrát s úspěšností zákroků 87,5 procent.

O první venkovní výhru Vegas se zasloužili především tříbodoví Jack Eichel a Ivan Barbašov. Dvě branky na ledě Edmontonu dal obránce Noah Hanifin, který Golden Knights zařídil výhru v poslední minutě utkání po Barbašovově asistenci.

"Už nám to pomalu začínalo lézt do hlavy," řekl Hanifin k předchozím čtyřem porážkám ve venkovních zápasech. "Doma jsme hráli skvěle, venkovní zápasy musíte více vydřít. Myslím si, že jsme předvedli opravdu dobrý defenzivní výkon. Takhle se vyhrávají zápasy na hřišti soupeře, bylo skvělé, že jsme to zvládli," dodal.

Do sestavy Oilers se po zranění kotníku vrátil po třech zápasech kapitán Connor McDavid. Odehrál přes 21 minut, ale bodově svému klubu nepomohl. Hertl vyslal dvě střely na branku, ale rovněž nebodoval.

Tabulka NHL