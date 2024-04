Věřím, že potenciál pro reprezentaci mám, říká Vrána. Manažera přemlouval, aby ho pustil dřív

Poprvé po dvou letech od zisku bronzu se vrátil do reprezentace útočník Jakub Vrána (28) a je vděčný za šanci zabojovat o účast na domácím šampionátu v Praze. Vítěz Stanleyova poháru z roku 2018 s Washingtonem si prošel v posledních dvou sezonách těžkým obdobím. Jak v osobním životě, tak i po sportovní stránce. V sezoně 2022/23 při angažmá v Detroitu nastoupil do asistenčního programu NHL a hráčské asociace NHLPA a pak jej i po přestupu do St. Louis čekalo působení na farmě v Springfieldu. V NHL hrál naposledy 8. ledna.

"Jsem rád, že jsem dostal šanci zabojovat o místo," řekl v rozhovoru s novináři Vrána a byl rád, že ho generální manažer národního týmu Petr Nedvěd oslovil. "Přes sezonu jsme spolu nekomunikovali, ale zavolal mi před posledními dvěma zápasy, kdy byla jen malá šance na play off. Tak jsme se bavili, jestli mám chuť. Já mu řekl, že určitě. Jestli je šance zabojovat, tak hned přijedu."

Sezona v AHL mu skončila v sobotu a chtěl se k reprezentaci připojit co nejdříve, aby stihl už dnešní sraz v Bratislavě a mohl se nachystat na přípravné zápasy se Slovenskem v pátek v Trenčíně a v sobotu ve slovenské metropoli. "Šel jsem za generálním manažerem, jestli by to mohl urychlit, že už máme dneska sraz. A on mi řekl, že vyřešíme mítinky a zdravotní věci a můžu odletět," popsal.

Vrátil se v Bratislavě, kde v roce 2019 odehrál své první MS. Potom startoval i na šampionátu 2021 v Rize a předloni ve Finsku. Pokusit se dostat do Prahy je pro něj další velká výzva. "Pro spoustu hráčů je to velká událost. I pro celou zemi. Ale jakýkoliv šampionát je pro mě důležitý, a když přijde šance o to zabojovat, tak toho chci využít," ubezpečil Vrána.

Má velkou chuť ukázat své kvality i proto, že na minulých šampionátech vypadl v průběhu ze sestavy. "Věřím, že potenciál mám a že mohu týmu dát hodně a pak je na mně, abych to ukázal na ledě a na to se soustředím nejvíc. Jdu den po dni. Snažím se do toho hned i po letu dostat," řekl. Zařadil se v útoku s nejlepším střelcem uplynulé sezony švédské ligy Davidem Tomáškem z Färjestadu se sparťanem Filip Chlapíkem.

"David měl dobrou sezonu, dát 25 gólů v SHL... Ta liga je těžká, je defenzivní. Ukázal, že je střelec. Já tam hrál. Chlápa taky dal dost gólů, můžeme vytvářet dost šancí, ale taky bude záležet, jak budeme hrát oboustrannou hru i dozadu. Všichni tři umíme šanci vytvořit i zakončit," prohlásil. A byl rád, že se v národním týmu potkal i s obráncem Michalem Kempným, s nímž vybojovali v roce 2018 Stanleyův pohár. "Já ho vždycky rád vidím. Máme krásné vzpomínky a je hezké si s ním zahrát."

Kouč Radim Rulík ocenil Vránův přístup na farmě ve Springfieldu. "Úplně jsem v plánu farmu neměl, ale někdy se člověk musí realitě postavit a taková je realita. Já si hokej užívám, ať hraju na farmě nebo kdekoliv," řekl vicemistr světa ze šampionátu hráčů do 18 let z roku 2018. "Jsem v týmu i s mladšími kluky, kteří hráli první druhý rok, tak jsem se jim snažil se svými zkušenostmi z NHL pomáhat. Ono to člověku udělá radost, když může pomoct mladšímu spoluhráči. Škoda, že nevyšlo play off, ale teď je nová příležitost přede mnou. Něčím jsem si prošel, ale na druhou stranu jsem se posunul dál v životě, koukám dopředu a jsem rád, že tu mohu být a zabojovat," dodal.

Vrána v ročníku 2022/23 nastoupil do asistenčního programu NHL a hráčské asociace NHLPA, který pomáhá hokejistům i jejich rodinám v případě psychických problémů nebo závislostí. "Teď bych se k tomu nechtěl vyjadřovat, je to osobní věc. Momentálně máme před sebou velký turnaj. Jednoho dne si můžeme spolu sednout a víc se k tomu otevřít. Ale momentálně se soustředím, abych tu předvedl nejlepší výkony," řekl Vrána novinářům.

Asistenční program mu pomohl. "Musím říct, že za poslední rok a půl jsem se necítil lépe. Má to nějaký smysl, je to tam pro hráče a je to správné. Cítím se dobře a jsem připravený hrát a být tady," doplnil Vrána. Po sezoně mu končí tříletý kontrakt na 15,75 milionu dolarů a může se stát v NHL nechráněným volným hráčem. "Teď to neřeším. Pak v létě uvidíme, co bude za nabídky," podotkl.