K reprezentaci se po úspěšné baráži připojí i obránce Ticháček. Neváhal jsem ani vteřinu, prohlásil

Do přípravy hokejové reprezentace na mistrovství světa v Praze a Ostravě se zapojí i kladenský obránce Jiří Ticháček (21). Talentovaný bek, který ještě v pondělí pomáhal Rytířům k udržení v extralize v baráži se Vsetínem, se k národnímu týmu přidá tento týden na Slovensku. Český svaz ledního hokeje o tom informoval v tiskové zprávě.

"Ještě včera večer, poté, co už bylo jasné, že jsme se s Kladnem udrželi v extralize, mi volali trenéři z reprezentace a ptali se mě, jestli bych byl schopen dorazit na přípravný kemp národního týmu už tento týden do Bratislavy. Neváhal jsem ani vteřinu a hned jsem začal všechno připravovat, abych to stihnul co nejdřív," uvedl Ticháček.

Rodák ze Sokolova má za sebou životní sezonu. V základní části nasbíral v 52 zápasech 43 bodů a 13 branek a 30 asistencí. Ve čtyřech utkáních baráže přidal dvě asistence. Také debutoval v reprezentaci, představil se na turnaji Karjala a Švýcarských hokejových hrách. Stříbrný medailista z loňského juniorského světového šampionátu za seniorský tým doposud odehrál pět zápasů.

Reprezentace se v Bratislavě sejde v úterý, tento týden odehraje dva přípravné zápasy se Slovenskem. Ticháček je jedenáctým obráncem, kterého bude mít trenér Radim Rulík k dispozici.