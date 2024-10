Vladař a Škarek poprvé v přípravě odchytali celý zápas. Za New Jersey naskočil Brodeurův syn

Hokejoví brankáři Daniel Vladař (27) s Jakubem Škarkem (24) v přípravě před startem NHL vychytali výhry. Zkušenější Vladař 30 zákroky jistil vítězství Calgary 4:3 v prodloužení nad Seattlem a Škarek přispěl k výhře New York Islanders 4:3 nad Philadelphií.

Vladař nastoupil v přípravě před NHL do třetího utkání a Calgary v něm opět zvítězilo. V pondělí poprvé odchytal celý zápas a proti Kraken byl v permanenci. K výhře v prodlouýení nakonec pomohl 30 zákroky. Poprvé tak udržel svou úspěšnost nad 90 procenty.

Škarek stejně jako Vladař poprvé v přípravě odchytal celý zápas a pod výhru Islanders se podepsal 15 zásahy. Čtyřiadvacetiletý gólman, který doposud v přípravě zatím naskočil do dvou třetin ve dvou zápasech proti New Jersey, inkasoval první góly v předsezonním přípravném bloku. O těsném vítězství Islanders v poslední minutě rozhodl Kyle Palmieri.

Jakub Vrána, který usiluje o smlouvu ve Washingtonu, odehrál v Columbusu 13 minut, bodově se však neprosadil. Vítěznou branku hostů na 3:2 dala letní posila z Los Angeles Pierre-Luc Dubois.

Brankář Jiří Patera sledoval utkání Vancouveru v Edmontonu jen ze střídačky. Hosté prohráli 2:3 po samostatných nájezdech, které rozhodl Leon Draisaitl. Další ofenzivní hvězda Oilers Connor McDavid si v zápase připsal dvě asistence.

Za New Jersey nastoupil proti New York Rangers český obránce Jakub Zbořil, ale nebodoval. Zbořil neodcestoval s Devils do Prahy na dva zápasy s Buffalem, které se uskuteční v pátek a sobotu. V brance New Jersey se představil syn legendárního Martina Brodeura Jeremy. Za Rangers nastoupil jednadvacetiletý útočník Jaroslav Chmelař, stříbrný medailista z loňského mistrovství světa juniorů.

Los Angeles zvítězilo na ledě Anaheimu 4:0. Brankář Kings David Rittich do utkání nezasáhl. Za domácí nastoupil poprvé v novém působišti útočník Jan Myšák.