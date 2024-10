Za uplynulé dvě sezony odehrál hokejový útočník Lukáš Rousek (25) v NHL za Buffalo 17 utkání a další touží přidat tento týden. Odchovanec Letňan, odkud odešel do Sparty, se chystá se Sabres na páteční a sobotní duel v pražské O2 areně proti New Jersey. Stejně jako krajan Jiří Kulich (20) zůstával v závěru přípravy a v tréninku mimo zápasové formace. I tak si další představení nejlepší ligy světa v Praze vychutnává.

Oba čeští zástupci v týmu Sabres se vydali na evropské turné, jenže v páteční generálce v Mnichově proti tamním Red Bull nenastoupili. "S Jirkou Kulichem jsme si pogratulovali a řekli si, že si to tady užijeme a uvidíme, co se tady stane. Byly to každopádně hodně příjemné pocity, protože se vracíte někam, kde jste vyrůstal. Strávil jste tady celý život a je jedno, zda to bylo v Letňanech nebo ve Spartě, je to kousek od sebe. Jsem rád, že jsem zpátky doma," řekl Rousek.

V NHL debutoval v sezoně 2022/23 a ve dvou zápasech si připsal gól a asistenci. V minulém ročníku zaznamenal v 15 duelech dvě přihrávky. Jaké má šance do duelu v Praze zasáhnout, netuší. "Zda budu v sestavě, o tom jsme s trenérem zatím nemluvili. Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet. Snažím se pracovat co nejlépe na tréninku a uvidím, zda to vyjde, nebo ne," konstatoval.

"Samozřejmě bych si chtěl v Praze zahrát, ale není to na mně. Koukám jen na sebe trénink od tréninku a co se stane v pátek a v sobotu, to se stane. Užívám si, že mohu být doma se svým týmem a kamarády," prohlásil Rousek.

S Kulichem zůstali při pondělním prvním tréninku ve Strašnicích nejdéle na ledě. "Stříleli jsme si navíc, pak jsme si dali s Kulíškem nějaké soutěže. A porazil jsem ho, takže ten den byl hned lepší. Trénink byl svižný, nahoru dolů. Krásně jsme se sklouznuli a myslím, že to mělo i určitou kvalitu," uvedl Rousek.

Tým kolem obou Čechů při tréninku udělal kolečko. "Říkali, že máme jít s Kuldou doprostřed, že jsme zpátky doma," usmíval se Rousek, jenž bude spolu s Kulichem spoluhráčům průvodcem Prahou.

"Kluci chtěli už v neděli tipy na nějaké dobré restaurace. Včera jsme poseděli na týmové večeři," řekl Rousek. Někteří u něj dostávali rady už při květnovém mistrovství světa v Praze. "Už tehdy jsem klukům posílal doporučení, kam se podívat. Měli tady i rodiny, takže samozřejmě Pražský hrad a podobně, nebo restaurace kolem hotelu, aby nemuseli nikam daleko a mohli dojít pěšky."

Úterý mají Devils i Sabres volné. "Strávím to asi tak nějak napůl s týmem a rodinou, čeká nás velká rodinná večeře," prozradil Rousek. Jeho otec Martin, bývalý útočník mimo jiné Sparty či Litvínova si nenechá před zápasy ujít možnost vidět i trénink. "Myslím, že ve čtvrtek, kdy je otevřený, by tam měl být. A co mi říkal? Těší se, ale jinak už nechává vše na mně. Už mě jen podporuje a fandí mi."

V neděli si Rousek našel chvilku i na bývalé spoluhráče ze Sparty. "Byli jsme na večeři s Řepou (Michalem Řepíkem) a se Sobem (Vladimírem Sobotkou), zašli jsme na jídlo a koukali u toho na hokej, jak hrála Sparta v Pardubicích," popsal posezení s momentálně zraněnými útočníky.

Za sebou už mají Sabres pobyt v Mnichově. "Podívali jsme se do města, JJ Peterka nám dal také nějaké tipy, takže jsme si byli jako tým sednout. Super byla i prohlídka Allianz Areny, mohli jsme vidět, kolik tam mají titulů za posledních pár let," doplnil k návštěvě zázemí fotbalového velkoklubu Bayernu Mnichov.