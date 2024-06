Vycházející hvězda, smolař, nadějný kouč. Mimořádný pracant, chválí Svejkovského ve Vancouveru

Nejdřív Slavomír Lener. Po něm Ivan Hlinka. A od podzimu Jaroslav Svejkovský (47). Na skromném seznamu českých hokejových koučů, kteří kdy stáli na střídačce klubu v NHL, přibude nové jméno. V Česku z uvedeného tria nejméně známé. Ovšem co se trenérské kariéry v nejslavnější lize týče zřejmě nejperspektivnější. Vždyť už v této sezoně Svejkovský úzce spolupracoval s lodivodem Vancouveru Rickem Tocchetem (60), jenž posléze získal ocenění pro nejlepšího trenéra ročníku. Nyní mu bude v Canucks dělat asistenta.

Však si ho také Tocchet nemůže vynachválit. "Všiml jsem si ho, hned jak jsem do klubu přišel. Svěříte mu nějaký úkol a on ho do puntíku splní. Jeho pracovní morálka je mimořádná," říká na adresu svého budoucího českého parťáka, jenž měl dosud v klubu na starost rozvoj hráčských dovedností. Postřehl také, jak oblíbený je Svejkovský u hráčů. "Když je vidím u své kanceláře, ptám se jich: ‘Jdete za mnou?’ A oni na to: ‘Ne, hledáme Yogiho.’," popisuje.

Svejkovský dlouho působil v roli specialisty na individuální činnosti v týmu Vancouver Giants, rukama mu tam prošly budoucí hvězdy jako Milan Lucic či Evander Kane. Tocchetovi pak nyní pomáhal také s aplikováním herních systémů v praxi. V následujícím roce dostane na starost přesilovky, na nichž se částečně podílel už nyní (viz. video).

Dohlížel zároveň na hráče, kteří se vraceli po zranění. To je ostatně něco, o čem sám ví strašně moc. Vždyť sám musel skončit kariéru v pouhých 24 letech kvůli zdravotním trablům, především následkům otřesů mozku. "Pět, šest let mi trvalo, než jsem se zbavil problémů," vzpomínal s odstupem času v rozhovoru pro hokej.cz. Do Česka jezdí málo, s manželkou, dvěma syny a dcerou žije ve Vancouveru. Zatímco mladší Tomáš (11) s hokejem teprve začíná, Ava už reprezentovala USA na mistrovství světa hráček do 18 let a nejstarší Lukáš (22) válí na farmě Pittsburghu v AHL.

Tedy ve stejné soutěži, v níž byl jeho táta v roce 1997 vyhlášen nováčkem roku. Dosud se to jinému Čechovi nepovedlo. A když pak Svejkovský nasázel za Washington ve své premiérové sezoně v NHL v jednom zápase čtyři góly Buffalu, psala zámořská média: "Vycházející hvězda." Nakonec zůstalo u 113 zápasů ve čtyřech sezonách (23+19).

Nyní může dokázat víc s kravatou a v obleku. Lener působil šest let v roli asistenta v Calgary a na Floridě. Díky angažmá u Flames se stal v roce 1992 teprve druhým Evropanem (po Finu Alpovi Suhonenovi), který prorazil bariéry konzervatismu a získal místo ve vedení týmu NHL. Hlinka byl jmenován dokonce jako vůbec první hlavní kouč ze starého kontinentu. V únoru 2000 kvůli tomu ze dne na den opustil práci u české reprezentace a odletěl za výzvou do Pittsburghu, kde tehdy působilo šest krajanů v čele s kapitánem týmu Jaromírem Jágrem.

V celé sáhodlouhé historii soutěže jsou Hlinka spolu se Suhonenem jedinými dvěma Evropany, kteří vedli klub NHL. "V Severní Americe zkrátka chtějí tváře, které znají," podotkl Rickard Grönborg, jenž dovedl Švédy k titulům mistrů světa v letech 2017 a 2018. Pak se neúspěšně ucházel o post hlavního kouče Buffala.

Nyní se nejčastěji skloňuje jméno Marca Sturma, jenž by měl nyní převzít San Jose, v jehož barvách léta hrál. "Propast mezi Evropou a NHL je obrovská. Pro kluby jsou trenéři zvenku velkým riskem," prohlásil Němec, jenž čtyři sezony působil jako asistent u Los Angeles Kings. K angažmá mu pomohly také vztahy a kontakty, které získal během hráčské kariéry za oceánem.

Svejkovský může jít podobnou cestou…