Na lavičku klubu NHL usedne třetí Čech. Svejkovský bude asistentem ve Vancouveru

Bývalý útočník Jaroslav Svejkovský (47), jenž žije dlouhodobě v zámoří, byl v klubu Vancouver Canucks povýšen z role dovednostního kouče do funkce asistenta trenéra Ricka Toccheta. Rodák z Tábora se tak postaví na lavičku týmu NHL jako třetí Čech v historii po Slavomíru Lenerovi a Ivanu Hlinkovi.

Změny v realizačním týmu u vítěze Pacifické divize z minulé sezony oznámil generální manažer klubu Patrik Allvin. Vedle posunu Svejkovského do role asistenta uvedl, že více zapojeny do dennodenního koučování budou i klubové legendy Daniel a Henrik Sedinové.

"Poté, co jsme zvážili své možnosti, rychle jsme si uvědomili, že toho nejlepšího kandidáta už máme v našem klubu. Možnost povýšení zevnitř klubu nám při přechodu pomůže, protože Yogi hodně dobře chápe naše systémy a způsob, jakým chceme hrát," uvedl Allvin na adresu Svejkovského, jenž byl u Canucks dovednostním koučem v minulých dvou sezonách. Předtím působil v oblasti Vancouveru u mládeže, pracoval na příklad v klubu Vancouver Giants v juniorské WHL.

"Od okamžiku, co jsem do Vancouveru přišel, mě uchvátila Yogiho pracovitost a ochota udělat cokoli, co nám pomůže být lepším týmem," uvedl hlavní kouč Tocchet, jenž byl v květnu vyhlášen nejlepším trenérem uplynulého ročníku NHL.

Svejkovský, jenž si na začátku kariéry zahrál extraligu v dresu Plzně, působil od roku 1995 v zámoří. Washington si ho vybral v roce 1996 v prvním kole draftu, nicméně jeho kariéru v NHL výrazně ovlivnily zdravotní problémy. Kvůli otřesu mozku musel s hokejem skončit předčasně ve 24 letech, v elitní lize v dresech Capitals a Tampy Bay odehrál 113 zápasů a nasbíral 23 gólů a 19 asistencí. V posledním utkání své nováčkovské sezony 1996/97 se Svejkovský blýskl čtyřmi brankami do sítě Buffala.

Jako první český trenér se na střídačku klubu NHL dostal Lener, jenž byl asistentem kouče v Calgary (1992 až 95) a na Floridě (1999 až 2002). V letech 2000 až 2001 byl jeho kolega ze zlatého týmu z olympiády v Naganu Hlinka dokonce hlavním trenérem v Pittsburghu.