Krajánci v Evropě: Český Ilves, solidní Svoboda a Šustrova nová adresa

Finský Ilves nevstoupil do sezony vůbec špatně a po prvním týdnu Liigy se drží na druhém místě tabulky. Zásluhu na tom má i čtveřice Čechů. Nejproduktivnější z nich, Petr Kodýtek (25), přišel do celku z Tampere před sezonou a zatím si ve třech zápasech připsal 2+1. Další nově příchozí do severské země Miroslav Svoboda (28) se usadil v brance týmu Vaasan Sport a drží si 94,34% úspěšnost zákroků. Za evropským dobrodružstvím se před sezonou vydal také obránce Andrej Šustr (32), který si v Kolíně nad Rýnem zatím užívá výher a atmosféry největší hokejové haly kontinentu.

Finská Liiga se v minulém týdnu naplno rozběhla a některé týmy už stihly odehrát i tři zápasy. Na druhém místě tabulky se zatím usadil Ilves, který hraje svá domácí utkání v místě konání posledních dvou světových šampionátů, v Nokia Areně v Tampere.

Co je ovšem podstatné, v jeho dresu nastupují také čtyři čeští zástupci. Zatímco útočník Šimon Stránský zatím gólově mlčí, jeho ofenzivní kolega Kodýtek a obránce Dominik Mašín si připsali po dvou brankách. Obzvláště Kodýtkovy trefy přišly vhod, jelikož převážily misky vah na stranu tamperského celku v zápase s Ässätem (4:3).

Ve dvou utkáních Ilvesu střežil bránu Jakub Málek. Vynechal jen duel s týmem Lukko, který zrovna jeho spoluhráči zatím jako jediný v sezoně prohráli (3:4p). Ne úplně dobře začal naopak novou sezonu 21letý gólman Nick Malík. Ten figuroval ve dvou ze tří zápasů předposledního KooKoo, v nichž obdržel devět branek a zatím si drží úspěšnost zákroků 88,71 %. Jeho tým má spolu s Hämeenlinnou nejhorší obranu v soutěži – oba celky obdržely 12 branek.

Kromě Kodýtka přišel do Finska z Plzně před sezonou další bývalý hráč Indiánů. Tím je brankář Svoboda, který odehrál první dva ligové zápasy a rozhodně se v nich neztratil. V prvním sice jeho Vaasan Sport prohrál těsně 1:2, 28letý gólman ovšem zastavil 27 střel a udržel si úspěšnost zákroků 96,43 %. Ve druhém utkání kromě dalšího dobrého výkonu v bráně zaznamenal také asistenci.

Třetí sezonu kroutí za švédskou Timru zkušený Robin Hanzl a jak u něj bývá zvykem, opět připravuje pro své spoluhráče jednu gólovou příležitost za druhou. SHL má za sebou první dvě kola, v nichž Timra zatím udeřila čtyřikrát. Hanzl má přitom prsty hned ve třech z těchto branek – dvakrát asistoval a jednou se sám zapsal mezi střelce.

Daří se i Lukáši Jaškovi z Oskarshamnu, který se blýskl při výhře nad Luleou. Kromě vyrovnávací branky na 2:2 si také připsal rozhodující nájezd, a nejen, že tak zajistil svému týmu zatím jediné body sezony, ale byl také vyhlášen první hvězdou zápasu.

Oba své dosavadní zápasy odehráli na výbornou hokejisté Färjestadu, jelikož pokaždé vyhráli 4:1. Jednou trefou se na tomto počinu podílela i nová akvizice z pražské Sparty David Tomášek. Jeden gól si zatím v SHL připsal v prvním startu sezony také útočník HV 71 Radan Lenc.

Češi ovládli kanadské bodování ve Švýcarsku čtyřikrát za posledních pět ročníků. V posledních dvou případech se to povedlo hvězdě Rapperswilu Romanu Červenkovi. Ve Švýcarsku si ho natolik cení, že s ním během pauzy podepsali smlouvu do sezony 2024/2025, kdy mu bude 39 let. V prvních dvou ligových zápasech ovšem chyběl kvůli zranění. Jediný český gól v dresu loňského čtvrtfinalisty play off si tak zatím připsal 22letý Petr Čajka.

To sedmý Čech loňské tabulky produktivity Jan Kovář vykročil do nové sezony tou správnou nohou, neboť ve dvou utkáních zaznamenal 2+2, jeho spoluhráči ho však ve výkonech příliš nepodpořili. Zug v obou případech prohrál – jednou 3:6, podruhé 1:2.

V dobré formě pokračuje v novém ročníku také Michael Špaček, jenž si zatím vede stejně jako Kovář. Jeho tým Ambri-Piotta je ale naopak po vysokých výhrách 5:2 a 5:1 v čele National League. Za zmínku stojí také dvě asistence Martina Frka, jehož Bern ovšem začal novou sezonu vlažně. Kromě již míněných hráčů ve Švýcarsku bodovali také Matěj Stránský (1+0) a Jiří Sekáč (0+1).

V německé nejvyšší soutěži není české zastoupení hojné, minimálně obránce Šustr ale nepůsobí na vůbec špatné adrese. Poté, co se 32letý rodák z Plzně vrátil ze zámořské AHL, se upsal Kolínu nad Rýnem. Ten se může pyšnit největší hokejovou halou mimo Severní Ameriku, která nese jméno Lanxess Arena a pojme 18 500 diváků.

Šustr v ní naskočil do obou zápasů aktuální sezony před návštěvami 18 372 a 17 204 diváků. Ve druhém utkání si navíc připsal asistenci. Jediným dalším Čechem bodujícím v německé DEL se stal Marcel Barinka hájící barvy Iserlohnu, který pouze snižoval na 1:5 v zápase se Schwenningerem – utkání skončilo 2:7.