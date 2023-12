Musíme si jít za vítězstvím. Nečeká nás nic jednoduchého, velí Špaček před Švýcarskem

Soubojem dosud stoprocentního týmu s tím, který od začátku sezony ještě nevydoloval ani bod, bude sobotní utkání na Švýcarských hrách, v němž se čeští hokejisté utkají v Curychu s domácím Švýcarskem (18:00). Útočník Michael Špaček (26), který právě ve švýcarské lize obléká dres mužstva Ambri-Piotta, ale v rozhovoru s novináři upozornil na kvalitu soupeře. Sám očekává velmi náročný zápas.

Když se oba celky utkaly před měsícem na turnaji Karjala v Tampere, rozhodl jediný gól Radana Lence. "Každý zápas je jiný. A každý je vyrovnaný. Neznamená to, že když Švýcaři doteď nevyhráli zápas, tak nás čeká něco jednoduchého, naopak. Mají kvalitní tým a hrají dobře jak z obrany, tak i když jsou na puku. My musíme hrát to, co hrát máme. A jít si za vítězstvím," prohlásil Špaček, jenž se tehdy podílel na vítězné brance asistencí.

Právě na minulé akci byl i jedním z kapitánů, které hlavní kouč Radim Rulík vždy po jednom utkání prostřídává. "Bylo to překvapení. Hezké překvapení. Pocta. A já jsem rád, že jsem si to mohl zkusit, protože mít to céčko na dresu v reprezentaci je opravdu velká pocta. A byla to také dobrá zkušenost," řekl Špaček. "Jen to stálo něco do kasy," dodal s úsměvem.

Zatímco Čechy hnalo ve čtvrtek proti Finům (2:1) do boje přes 17 tisíc lidí, na souboj Švýcarů se Švédy (2:4) přišlo do dvanáctitisícového hlediště Swiss Life Areny v Curychu jen těsně přes pět tisíc diváků. "Jsem na to zvědavý, jak to bude teď s námi, protože v lize chodí hodně lidí. Když se mě někdo ptá na švýcarskou ligu, tak návštěvnost je první, co řeknu. Prakticky všude je vždy vyprodáno. Tak jsem zvědavý, zda přijdou i na reprezentaci. Hala tady je velká," uvedl Špaček.

Švýcarská nejvyšší soutěž mu sedí, v Ambri je nejproduktivnějším hráčem týmu – z 27 zápasů zaznamenal 24 bodů za sedm branek a 17 asistencí. Už v minulém ročníku, který byl jeho první po příchodu ze Švédska, měl průměr bod na zápas. "Sezonu jsem začal dobře, teď poslední dobou to šlo týmově i po té osobní stránce trošku dolů, tak by bylo fajn, kdybychom to nahodili zase zpátky," přál si Špaček, jehož klubu patří aktuálně osmé místo ve čtrnáctičlenném pelotonu.

Švýcarské hokejové hry mají zatím za sebou jen první zápasy. Livesport

Před pár dny se ve Švýcarsku začalo čile spekulovat o tom, že od nové sezony posílí hlavního rivala – Lugano. "Pár kluků za mnou přišlo a ptali se, že prý mám jít do Lugana. Byl jsem docela překvapený. Vůbec nevím, o čem byla řeč. Mám smlouvu v Ambri, což je tak vše, co k tomu mohu říci," podotkl Špaček. Právě ve Švýcarsku se ale smlouvy mnohdy oznamují často dopředu. "Vím, že od nás tam podepsal hráč a šlo to hned ven, je to tady normální. Ale já z toho byl v šoku, protože na tom nebylo ani ťuk pravdy," ujistil.

Pravdou ale je, že v Ambri mu po sezoně skončí současná smlouva. "Snažím se podávat co nejlepší výkony, abych si řekl o novou. Mohu říct, že zatím fakt nevím, co bude v příštím ročníku. Soustředím se jen na sebe. Co bude, to bude, nechci se zabývat tím, kde podepíšu a podobně, nemám to rád. Nevím teď o ničem ve Švýcarsku, ale ani nikde jinde, nechávám to na agentovi," řekl Špaček.

Prozradil ale, že se ještě nevzdal myšlenek na možný návrat do zámoří a touhy okusit NHL, což se mu na první pokus nepodařilo. "V hlavě jsem si to úplně nezavřel, ale muselo by to mít hlavu a patu. Rok dva zpátky jsem si říkal, že bych si to ještě chtěl zkusit, ale momentálně jsem spokojený v Evropě. Uvidíme. Kdyby nějaká šance přišla a cítil bych zájem, určitě bych se tomu nebránil," uvedl Špaček.