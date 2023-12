Tomášek pokračuje na střelecké vlně. Je to o hlavě, dopředu nekoukám, řekl po výhře nad Finy

I ve třetím vystoupení v sezoně v dresu české hokejové reprezentace skóroval útočník David Tomášek (27) a pomohl k vítězství 2:1 nad Finskem při vstupu do Švýcarských her v pražské O2 areně. Na listopadovém turnaji stihla letní posila švédského Färjestadu z pražské Sparty ve dvou zápasech čtyři body za tři trefy a jednu asistencí. V zaplněné hale, která bude v květnu hostit mistrovství světa, se Tomášek postaral po 95 sekundách druhé třetiny o vyrovnání na 1:1.

"Špatně vystřídali. Až nezvykle tam bylo hodně místa. Náš bek, myslím, že to byl Pyrda (Filip Pyrochta), to výborně otočil a hned dával dlouhou na Kousyho (Pavla Kousala) a on mi to posunul. Já jsem měl trošku rychlosti ze střídačky, nějak jsem nad tím nepřemýšlel, šel jsem do blafáku a naštěstí to tam padlo," řekl novinářům Tomášek.

Účastník letošního světového šampionátu v Rize a Tampere má vydařený vstup do reprezentační sezony, ale myslet na domácí mistrovství světa je podle něj hodně předčasné. "Každému hráči, když se daří, tak je to pro něho povzbuzující, zvedne mu to sebevědomí. Jinak dopředu nekoukám. Jsem rád za možnost reprezentovat, za tu důvěru. Snažím se hrát co nejlíp, podobně jako v klubu a ostatní se nějak vyvrbí. Dál nepřemýšlím," podotkl.

Statistiky utkání. Livesport

Hokejisté si před 17 013 diváky vyzkoušeli, jaká atmosféra se dá očekávat při vrcholu sezony. "Byla úžasná. Byl to krásný zápas, ale nebral bych to jako generálku. Je to opravdu daleko. Těch věcí se může stát strašně moc. Ale osobně strašně moc věřím tomu, že všichni, co jsme tady, tak jsme strašně rádi, že jsme si ten zápas mohli zahrát. Hlavně vítězně a musím poděkovat fanouškům. Byla to super atmosféra, bylo to fakt pěkné," ocenil Tomášek podporu příznivců.

V listopadu Češi porazili Finy na Karjale v Tampere 7:3 a teď na to navázali. "Byl to jiný zápas než na Karjale, daleko těžší. Finové hráli výborně, velmi silové souboje a byli připravení asi tak, jak jsme všichni čekali. Nikdo nemohl čekat, že to bude podobné jako na Karjale. Ale o to víc je cennější, že jsme šli za tím a možná i zaslouženě jsme vyhráli," podotkl Tomášek.

Český tým tak pod taktovkou nového trenéra Radima Rulíka, který nahradil Fina Kariho Jalonena, vyhráli i čtvrtý duel v sezoně. "Samozřejmě hokej je z větší části o hlavě. Ten tým si vytváří nějaké sebevědomí, ale zase bych to nepřeceňoval. Víceméně půjdeme postupně. Teď je to super vzpruha, ale zase v sobotu hrajeme," dodal Tomášek s výhledem na sobotní duel v Curychu se Švýcarskem.

Kompletní výsledky Švýcarských her