Nebyl to vůbec jednoduchý zápas. Mohlo to dopadnout jakkoliv, řekl Rulík a ocenil výkon Pavláta

Čeští hokejisté pod vedením kouče Radima Rulíka (58) poprvé v sezoně inkasovali první gól a prohrávali. Hostující Finové měli ve čtvrtečním úvodním duelu Švýcarských her v Praze navrch po úvodní třetině, ale v dalších dvou dali Češi po gólu a vývoj otočili. Rulíka obratem hodně potěšili, těsnou výhru 2:1 považoval za velmi cennou, jak řekl v rozhovoru s novináři.

"Nebyl to vůbec jednoduchý zápas. Hlavně po první třetině, kdy jsme měli víc šancí a také více ze hry, ale nepovedlo se nám vstřelit branku. Oni nám jednou ujeli a dali gól. Ale myslím, že jsme se drželi toho konceptu, co jsme chtěli. A jsem rád, že jsme ten zápas - hlavně takto v domácím prostředí - otočili," pochvaloval si Rulík.

Zápas viděl celkově jako vyrovnaný. "Mohlo to dopadnout jakkoliv, ale myslím, že jsme si za tím šli a byla tam velká bojovnost hráčů a výborný výkon brankáře. Ten nás hodně podpořil. Škoda že jsme si nepomohli přesilovkou, ale zase jsme výborně sehráli oslabení v závěru. Těsná výhra, ale určitě cenná," řekl Rulík.

Právě výkon Dominika Pavláta, který při teprve třetím reprezentačním startu působil v brankovišti ohromně jistým dojmem, považoval za základní stavební kámen k dosažení dobrého výsledku a tím i udržení stoprocentní bilance od začátku sezony. "Od toho to všechno začalo, protože to byl v jeho podání výborný výkon. Byl jistý a nepadaly z něj puky," připomněl trenér.

Podobně nadšený byl i z velmi aktivního představení, jakým se společně prezentovali bratři Kovařčíkové, které doplňoval ve formaci Jakub Flek. Oba sourozenci si zahráli za reprezentaci společně poprvé a po Michalově akci vstřelil Ondřej vítězný gól.

"Skvělé. Já myslím, že patřili k nejlepším na ledě a byli odměněni tou druhou brankou. To se mi strašně líbilo, protože to přesně bylo to, co od nich očekáváme. A oni to ukázali na ledě. Dali rozdílový gól, ale celý zápas sehráli výborně," ocenil Rulík.

Pochvala pro celý tým

Dobře ale podle něho pracoval celý tým a navázal tak na Karjalu nejen výsledkově, ale i herně. "Neměli jsme špatný pohyb, jen ve druhé třetině nás na dvě tři střídání zavřeli v pásmu. Ale většinou jsme hráli u nich a byli na puku. Oni byli v obraně a doufali, že půjdou do brejku. Náš pohyb a hra, která nám je vlastní, zapříčinily, že Finové toho neměli tolik, co se vyložených šancí týká," přemítal Rulík.

Že vyhrál s národním týmem i čtvrtý zápas v řadě, ho nechává v klidu. "Na rekordy bych to nepočítal. Je to příjemné, ale čeká nás spousta práce. Z každého zápasu se musíme poučit, i když se vyhraje. Je třeba se teď připravit zase na ten další a jít postupně k tomu, co bude nejdůležitější," zdůraznil reprezentační kouč.

Poučením by měl podle něho být další inkasovaný gól z rychlého brejku. "Už v prvním zápase nám z nich dali dva góly, dnes taky jeden. Musíme pilovat tu spolupráci, protože dnes se nám zapojil obránce do útoku, ale nebyl zajištěný útočníkem a z toho vzniklo přečíslení. Takže je třeba pilovat souhry a komunikaci," řekl Rulík.

S návštěvou přes 17 tisíc diváků byl zápas tak trochu předkrmem před tím, co přijde v květnu při domácím mistrovství světa. "Vnímám to a vím, co pro Česko znamená hokej. Vždyť máme největší návštěvnost v historii MS a příští rok se to možná překoná. To se může stát jedině v zemi, která hokej má ráda. Jsme rádi, že jsme prvním turnajem lidi oslovili a přišli podpořit tým v takovém počtu," vzkázal Rulík.

Pražský zápas se odehrál ve výborné atmosféře. "V květnu to bude asi podobné. Někteří kluci byli nervózní, tak je jen dobře, že si to zkusili. A právě v takové atmosféře, protože takto to bude vypadat," dodal Rulík.