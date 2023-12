Myslím, že herní styl by mi mohl vyhovovat, říká Michal Kovařčík a těší se na souboj s Finy

Ve čtvrtek se bratři Michal a Ondřej Kovařčíkové dočkají v pražské O2 areně v utkání Švýcarských her proti Finsku prvního společného startu v dresu české reprezentace. V Třinci spolu získali tři mistrovské tituly, v jednom útoku pokračují už druhou sezonu ve finském Jukuritu Mikkeli. V dresu národního týmu se dosud míjeli. Osmadvacetiletý Ondřej v listopadu debutoval na turnaji Karjala, kde sehrál tři zápasy. O 17 měsíců mladší centr Michal už má na kontě 11 utkání, ale v listopadu se musel omluvit. Teď už se potkají. Jak řekl Michal v rozhovoru s novináři, těší se na to.

"Konečně. Minule mi to nevyšlo kvůli zranění. Teďka jsem rád, že nás trenér pozval znovu, a snad to vyjde. Někdy je hokej takový, že se to může takhle sejít, ale věděli jsme, že když budeme dál podávat výkony, že se tam třeba objevíme," uvedl Kovařčík.

Naposledy si s bratrem zahráli v O2 areně loni v dubnu, kdy v dresu Třince slavili zisk třetího titulu za sebou po výhře 2:1 v šestém finále proti Spartě. "Bavili jsme se o tom, že naposledy jsme tady odjížděli s titulem. Jsou to hezké vzpomínky. Musím říct, že mně konkrétně proběhly hlavou. Přeci jen to byl třetí titul a bylo to pěkné, ale už je to minulost a soustředím se na čtvrteční zápas," prohlásil Kovařčík.

Podobný herní systém jako v klubu

S Jukuritem se jim v současné době daří. Díky čtyřem výhrám z posledních pěti zápasů vyšplhal tým na páté místo. "Měli jsme v říjnu slabší období. Prohráli jsem pár zápasů po sobě a byli s jsme trošku dole, ale teď jsme na tom docela dobře. Musím říct, že jsme spokojení tam, kde jsme. Ale tabulka je hodně vyrovnaná. Na 13. místo tam je snad rozdíl jen nějakých sedm bodů. Chvilku zaspíte a jste zase dole," podotkl Kovařčík.

Po 27 zápasech má na kontě čtyři branky a 16 asistencí. "Já se cítím dobře. Líbí se mi systém, co hrajeme. Je to hodně aktivní hokej. Hodně podobný tomu, co chce tady pan Rulík, takže si myslím, že by mi to tady mohlo vyhovovat," prohlásil Kovařčík. Na nového reprezentační kouče Radima Rulíka se ptal bratra. "Jaký je to člověk, jak se chová k hráčům a podobně. Já jsem byl v Tampere se podívat na dva zápasy, takže jsem viděl na vlastní oči, jak systém vypadá a do čeho jdu. Myslím si, že to dává smysl, co chce s týmem hrát."

Program české reprezentace. Livesport

Těší se na souboj s Finy. "Vím, že tam je deset výborných kluků z ligy. Určitě to bude zase hodně kvalitní tým. Uvidíme, jak se teď na nás připraví. Minule na ně kluci vletěli a nasypali jim hodně gólů (7:3), takže to asi budou chtít vrátit. Bude to určitě zajímavý zápas."

Finská liga se během reprezentační akce nepřerušuje, ale s uvolněním od trenéra Olliho Jokinena neměli bratři Kovařčíkové problémy. "Nám právě řekl Olli, ať jedeme, že je to pro nás skvělé, že můžeme reprezentovat. Odjížděl ještě jeden kluk z Lotyšska (Oskars Batna), takže nás tam bude chybět víc. Je tam zrovna hodně nepříjemný zápas s Tapparou, tak budeme doufat, že to kluci zvládnou bez nás," prohlásil Kovařčík.

"Je to bohužel jediná liga, co nepřerušuje, už se tam o tom bavíme s klukama dlouho, že je to nesmysl, ale bohužel je tam rozpis takový. I celkově je to zvláštní. Někdo čtyři týdny po sobě hraje tři zápasy, někdo jenom dva," konstatoval Kovařčík.