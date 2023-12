Hokejová reprezentace už trénuje v Praze, přípravu zahájila bez brankáře Willa

Bez brankáře Romana Willa (31) dnes v Praze zahájila česká hokejová reprezentace přípravu na Švýcarské hry, druhý turnaj seriálu Euro Hockey Tour. Opora extraligových Pardubic odcestovala s Dynamem do Finska, kde Východočechy čeká v úterý odvetné čtvrtfinálové utkání proti celku Lukko Rauma. Will se k národnímu týmu připojí ve středu.

"Gólman je malinko jiná kategorie než hráč, takže nám to vůbec nevadí. Stačí, že přijede ve středu na trénink," řekl reprezentační trenér Radim Rulík novinářům po úvodním tréninku.

Druhého nominovaného gólmana Dominika Pavláta nakonec doplnili Josef Kořenář a Adam Brízgala. "Měli jsme připravenou variantu, že tady bude Zajíček z Litvínova, který se bohužel v neděli v zápase zranil," vysvětlil Rulík. Dopředu bylo oznámeno, že jako trojka bude s mužstvem trénovat Kořenář.

Program národního týmu. Livesport

Zatímco Willa vedení reprezentace bez problémů na Ligu mistrů uvolnilo, u dvojice útočníků Roman Červenka a David Tomášek trvalo na tom, aby přijeli již dnes. Jejich kluby Rapperswil-Jona respektive Färjestad přitom v úterý také čekají odvetné zápasy play off mezinárodní soutěže.

"Vůbec to nebylo v pohodě. Jsou to ale hráči, kteří jsou zasazení do určitého systému, tak jsme chtěli, aby tady byli. A musím říct, že mě mrzí, že došlo k takovým třenicím, ke kterým došlo. Ale bohužel. Já jsem nevymyslel, že Liga mistrů se hraje v reprezentační přestávce. Myslím si, že je to nešťastné a doufám, že i krokem, který jsme udělali, tak se kluby zasadí o to, aby se to neopakovalo. Je to nepříjemné pro všechny," řekl Rulík.

V úterý přesun do O2 areny

Hokejová reprezentace se dnes připravovala ve Sportovní hale Fortuna, od úterý se přesune do O2 areny, kde ve čtvrtek nastoupí proti Finsku k prvnímu zápasu turnaje. "Největší komplikace je to pro kustody, kteří museli vybalit veškerý materiál pro zabezpečení hráčů tady a teď to zabalí a odvezou do O2 areny. Pro trenéry a hráče to není problém. Bohužel se s tím ale nedalo nic dělat," uvedl Rulík. V O2 areně se totiž dnes připravují reklamy na ledové ploše.

Rulíka čeká v roli hlavního trenéra druhá akce, předchozí turnaj Karjala jeho svěřenci vyhráli s bilancí tří výher. Devatenáct hráčů ze současného kádru bylo při tom. "Měsíc byli hráči v klubech, byla tam pauza, takže se zase snažíme malinko oživit, aby si hráči vše připomněli. A samozřejmě aby ti noví věděli, jakou cestou chceme jít," řekl Rulík, jenž musel oproti původní nominaci udělat dvě změny. Ze zdravotních důvodů se mu omluvili obránce Jakub Galvas a útočník David Kaše, které nahradili Filip Pyrochta a Petr Kodýtek.