Puk mám schovaný, byla to premiéra z říše snů. Prý to budu mít pěkně drahý, smál se Rychlovský

Premiéru se vším všudy prožil dnes v hokejové reprezentaci dvaadvacetiletý útočník Jakub Rychlovský (22). Byl prvním střelcem zápasu, prožil si zklamání ze ztráty vedení 2:0, pak v prodloužení obrovskou radost, když rozhodl bek Michal Kempný (33). Za vítězným debutem byla i krev, dohrával se šrámem na nose. Ale v rozhovoru s novináři zářil štěstím.

"Je to paráda, tohle byla premiéra z říše snů. Hlavně jsem rád, že jsme zápas dovedli do vítězného konce. Švýcary hnali lidi, nebylo to snadné, ale my jsme se semkli a zápas dotáhli," pochvaloval si Rychlovský. Kempný ho v čase 61:57 hodně potěšil – při prohře by si debut a premiérový gól nemohl ani zdaleka tak vychutnávat. "Určitě, takhle mám velkou radost. Hlavně jsem chtěl, ať zápas dotáhneme jakkoliv do úspěšného konce," přitakal tahoun extraligového Liberce.

Úvodní trefu zápasu zaznamenal s trochou nadsázky řečeno ze své kanceláře v bezprostředním okolí brankoviště. "Statisticky tam padá nejvíc gólů, takže se snažím vždycky najít nějakou mezírku a ve správný čas tam najet. Teď to zase vyšlo," řekl Rychlovský, jenž si kotouč stihl elegantně přikopnout pravou bruslí a prokázal tak i fotbalový um. "Michal Kovařčík objížděl bránu, instinktivně jsem si puk přikopl. Naštěstí jsem do toho stihnul plácnout ještě hokejkou," popsal.

Jeho bezprostřední pocity, když puk přešel brankovou čáru? "Abych pravdu řekl, ani mi to ještě nedochází, snažil jsem se soustředit hlavně na zápas. Před námi bylo pořád hodně času, ta úplná radost ještě přijde. Puk už mám každopádně schovaný. U rodičů máme s bráchou vitrínu, kam si dáváme trofeje. Nedávno tam přibyl puk z Kladna za hattrick, tenhle tam půjde k nim taky," plánoval Rychlovský.

Kolik přesně ho bude premiérový zásah hned při debutu v reprezentačním A-týmu stát, nevěděl. Jen tušil, že pro tenhle příspěvek do týmové kasy bude muset sáhnout hlouběji do kapsy. "Kustod Olda Kopecký za mnou hned na střídačce přišel a povídá: 'Kamaráde, to budeš mít pěkně drahý.' Ale konkrétní částku jsem ještě neslyšel."

Jinak vše probíhalo podle jeho očekávání. "Bylo to extrémně rychlé, hrálo se na velkém hřiště, takže se i hodně bruslilo. Všichni kluci mi říkali, ať si první zápas hlavně užiju. Od začátku týdne jsem se na něj těšil. Byl jsem nadšený, už jak jsem přišel první den na sraz. Kolem mě skvělí hráči, profíci, všichni mají výborné kariéry a pro mě je skvělá zkušenost od nich zkusit něco načerpat," podotkl.

Pořadí v tabulce na Švýcarských hrách. Livesport

Ve třetí třetině Češi vypadli z role a vítězství při premiéře bylo na vážkách. "Jim se povedlo sehrát signál v přesilovce hned po buly. Pak je hnala celá hala, byli v celé poslední třetině lepší, ale my jsme nijak nepanikařili a zvládli jsme to," řekl Rychlovský, jenž přišel mezi novináři s náplastí na nose. "Ve třetí třetině jsem dostal trochu hokejkou. Ale je to jen škrábnutí, jen jak jsem byl rozpumpovaný, teklo z toho docela dost krve. Doktor mi to zalepil a je to vyřešené. Nic hrozného," ujistil Rychlovský.

Souhrou výsledků vyšel program turnaje tak, že nedělní duel se Švédy od 13 hodin bude přímou bitvou o všechno. Kdo uspěje, vyhraje celkově i Švýcarské hry. "Teď se dobře najíme, zkusíme se co nejlépe vyspat, ráno si dáme poradu a vlítneme na ně, abychom zvítězili," nastínil Rychlovský.