Bruslaři poprvé využili přesilovku a střelec Pyrochta si oddechl: Byli jsme jako zakletí

Obránce Filip Pyrochta (28) první využitou mladoboleslavskou přesilovou hrou v sezoně rozhodl o výhře Středočechů nad Litvínovem 3:2 v prodloužení. Bruslaři se prosadili až ve dvaadvacáté početní výhodě v extraligovém ročníku a Pyrochta po utkání přiznal, že je to velká úleva.

"Bylo to špatný, ten zdvižený prst byl až hrozící. Měli jsme tam dobré akce, ale byli jsme až jakoby zakletí. Jsem rád, že jsme to zlomili a že se počítá i přesilovka čtyři na tři. Doufám, že nás to nastartuje a dáme gól i z přesilovky pět na čtyři," řekl Pyrochta.

Zkušený obránce přiznal, že nulová produktivita početních výhod Středočechy trápila. "Jasně, že nám to lezlo do hlav. Bylo to fakt špatný. Pořád jsme se radili, co zlepšit, co udělat jinak. Ale furt se nám to nedařilo. Psychická deka tam byla, ale teď jsme to odšpuntovali a já doufám, že budeme z přesilovek dávat góly pořád."

Odchovanec Třebíče teď věří, že první gól mladoboleslavské přesilovky odšpuntuje. "Potřebovali jsme nutně dát gól a teď už to bude jenom lepší," podotkl. I proti Litvínovu se ale Bruslaři v početních výhodách v základní hrací době trápili a většinou jejich výkon spíše srazily.

Statistiky utkání. Livesport

"My se snažíme vždycky dát gól, něco vytvořit, ale moc se nám to nedařilo. Ale i když nedáme z přesilovky gól, myslím, že do toho rytmu zase rychle naskočíme, semkneme se a jedeme dál pět na pět. Doufám, že tohle všechno se teď změní," přál si.

Mladá Boleslav výhrou nad Vervou odčinila předešlou domácí porážku se Spartou, která zápas rozhodla v samotném závěru. "To byla naše motivace. Přijel první Litvínov, kterému se daří. Vyhecovali jsme se, že je budeme chtít přehrát a porazit. Za dva body jsme moc rádi, dokázali jsme si, že můžeme obstát i s týmy ze špičky. Což sebevědomí v kabině taky pěkně zvedne," řekl Pyrochta.

Svěřenci trenéra Richarda Krále tak pokračují ve vydařeném vstupu do sezony, aktuálně jsou čtvrtí. "Je to úplný opak oproti minulé sezoně. Myslím, že do její půlky jsme měli nejlepší přesilovku a při hře pět na pět nám to haprovalo. A teď se to úplně otočilo. Nevím, co je lepší… Ale když se na to podívám zpětně, je lepší dávat góly při pět na pět a vyhrávat zápasy. Loni nám sice přesilovky šly, celkově jsme se však trápili a prohrávali zápasy v rovnovážném. Nesmíme urazit štěstěnu a hrát pět na pět jako doteď a ideálně si pomáhat góly z přesilovek. Dávat si větší šanci vyhrát," hodnotil Pyrochta.

Bruslaři pravidelně bodují a na boj o záchranu z minulé sezony pomalu zapomínají. Opět se jim vrátilo zdravé sebevědomí. "Pokud budu mluvit za sebe, letní příprava mě dobře připravila, na ledě se cítím fajn a máme spoustu kluků v kabině, kteří to vnímají stejně. Dokázali jsme vyhrát pár prvních zápasů, což se odrazilo do sebevědomí. To dělá hrozně moc," podotkl Pyrochta.

V minulé sezoně byly pocity hráčů jiné. "Když to řeknu blbě, loni jsme jeli do Pardubic, prohrávali jsme 0:2 už v autobuse, psychika byla špatná. Letos je to úplně naopak a doufám, že nám to vydrží. Je to radost sbírat body, proto to hrajeme. Doufám, že budeme na stejné vlně co nejdéle," přál si Pyrochta.