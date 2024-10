Karlovy Vary vyloupily Kladno, Třinec zvládl nájezdy. Pardubice prohrály bitvu o východ Čech

Pardubice v 9. kole Tipsport extraligy nezvládly první východočeské derby s Hradcem Králové v sezoně, na jehož ledě po prodloužení prohrály 1:2. Na lídra tabulky Litvínov ztrácí Dynamo pět bodů. Karlovy Vary zvítězily v Kladně 3:2 po prodloužení, dva góly včetně toho vítězného dal norský útočník Eirik Salsten (30). Třinec přivítal Plzeň, kterou po nájezdech zdolal 4:3. Verva podlehla Mladé Boleslavi 2:3 po prodloužení.

Pardubice vyhrály v minulém ročníku osm z devíti vzájemných zápasů, úvodní derby nové sezony však potvrdilo, že největší extraligový favorit se dosud nenachází v ideálním rozmaru. První velkou šanci Hradce ještě neproměnil Dmowski, ale ve 13. minutě se premiérově prosadila jiná letní posila. Lotyšský útočník Batna vyjel před branku a jeho zakončení si gólman Will rukou sám srazil za záda.

Favorit mohl odpovědět v ojedinělé pasáži, kdy tečovanou Dvořákovu střelu zastavila horní tyč a posléze přestřelil volný Kousal. Převaha jinak byla na straně Mountfieldu, jenž litoval zejména obrovské možnosti Radovan Pavlíka. Ten měl před sebou polovinu odkryté branky, ovšem napálil tyčku.

Statistiky utkání. Livesport

V polovině utkání začaly do hry zásadně vstupovat emoce. U několika situací byl pardubický tvrďák Houdek, jenž nejprve vyzýval k bitce Dmowského, ale ten neměl zájem. Ve hře čtyři na čtyři trefil tyč i hradecký kapitán Pavelka, po jehož faulu však Dynamo hrálo 80 sekund dvojnásobnou přesilovku, jenže ta skončila jen hromadnou pranicí po Smejkalově seknutí do Novotného.

Mountfield měl i ve třetí části několik možností na druhý gól. Nejblíže byl hned po návratu do hry Perret, jehož kličku do bekhendu Will přečetl. Novotnému nesebral nulu Smejkal po střele nad břevno a poté se hradecký brankář oklepal z nepříjemného hitu spoluhráče Pavelky.

Pardubice svou aktivitu nestupňovaly takovým způsobem, jakým se čekalo, přesto v 56. minutě vyrovnaly. Válovu střelu od modré čáry přesně tečoval Kaut, jenž se sedmým gólem v sezoně odpoutal na čele tabulky extraligových střelců.

Prodloužení ale trvalo jen 56 sekund, než z dálky trochu nečekaně vypálil lotyšský obránce Ralfs Freibergs a prostřelil clonu i brankáře Willa.

V souboji dvou bratrských dvojic Procházků a Redlichů se radovali z vítězství karlovarští Ondřej a Tomáš nad kladenskými Martinem a Sebastiánem. Energie po sérii tří porážek podruhé za sebou uspěla v nastavení.

V páté minutě dvakrát ohrozil domácího gólmana Lukeše Beránek a Rytíři odolali i při následném tlaku Energie. Na druhé straně si Dominik Frodl poradil s Melkovou střelou a po vyjetí zpoza branky jej ohrozil bekhendem Straka. Při Salstenově vyloučení ve 13. minutě už Rytíři otevřeli skóre.

Statistiky utkání. Livesport

Nejdříve ještě neuspěl z dorážky Hults a Jágr dostal přihrávku před branku na brusle, ale po Tralmaksově nabídce usměrnil puk za karlovarského gólmana kapitán Smoleňák. Při Strakově vyloučení nejdříve mohli domácí v oslabení snížit, ale Strnadovu přihrávku v přečíslení neproměnil Melka. Lukeš v pokračující přesilovce vytěsnil lapačkou Plutnarovu střelu.

V úvodu druhé části zahrozil hostující Gríger, Lukeše prověřil i Čihař. Energie se ubránila při Šaldově trestu, potom měl šanci Smoleňák, ale Frodla nepřekonal. Melkův pobyt na trestné lavici nepomohl hostům ke smazání ztráty. V 35. minutě neprostřelil Frodla z levého kruhu Jágr.

V čase 38:06 se dočkaly Karlovy Vary vyrovnaní. Gríger našel na pravém kruhu Moravce, který se trefil přesně k protější tyči. Vrátil vedení Rytířům se do druhé pauzy ještě snažili Melka, Šenkeřík a Hults.

Na začátku druhé třetí části měl možnost Šenkeřík a Frodla se snažil překonat i Smoleňák. Energie měla velkou šanci z přečíslení, ale po Jiskrově přihrávce Lukeše nepřekonal Gríger. Další příležitost měl po průniku Ondřej Procházka. Kladenský gólman odolal i dalšímu tlaku Energie, který zakončil střelou Reunanen.

Ve 49. minutě šel pykat za porušení postupu vhazování Filip a Energie početní výhodu využila. Po kombinaci Ilomäkiho a Grígera se trefil Salsten, jenž v devátém utkání v české extralize skóroval poprvé.

V 53. minutě ustál Frodl obrovský tlak Rytířů, při němž pálili Pietroniro, Šenkeřík a Pytlík. Další šanci měl Hults. Frodla nepřekvapil ani s pokusem o zasunutí puku zpoza branky u levé tyče Jágr. Při vyloučení hostů za příliš mnoho hráčů na ledě Kladno v čase 57:50 vyrovnalo, když se po Tralmaksově střele prosadil z dorážky opět Smoleňák.

V nastavení domácí neproměnili přečíslení tří na jednoho a z protiútoku rozhodl bekhendovým blafákem Salsten.

Třinec vedl už po 65 sekundách hry. Hosté propadli ve středním pásmu a v přečíslení předložil Nestrašil ideálně Daňovi puk před prázdnou branku. Plzeň mohla vyrovnat v oslabení: Mertl v brejku uvolnil Merežka, ale Kacetl sklapnul betony včas. Na druhé straně se vytáhl dvakrát Malík proti pokusům Hudáčka, který se po první promarněné šanci chytal za hlavu. Plzeňský gólman totiž trochu zázračně zkrotil puk směřující do odkryté branky.

Následně Malík vyjel k zadnímu mantinelu, a když se vracel, tak kryl čepelí hokejky nenápadné nahození Hudáčka, které opět mířilo do branky. Do třetice se ale radoval třinecký útočník. Chybnou rozehrávku zachytil na útočné modré Nestrašil, přistrčil puk Hudáčkovi, který vyzrál na Malíka střelou nad vyrážečku.

Statistiky utkání. Livesport

Plzeň vrátila do hry přesilová hra v polovině zápasu. Čtyřminutové vyloučení Daňa potrestal Zámorský střelou modré čáry k levé tyči. Domácí mohli ve zbytku třetiny dvakrát odskočit, ale Hudáček nadvakrát nepřehodil beton Malíka a Roman se neprosadil v úniku z bekhendové kličky.

Úvod třetí třetiny vyšel Plzni na výbornou. Skok vyrovnal nahozením od modré čáry a ve 45. minutě trefil Schleiss z dorážky puk baseballovým způsobem do horní rohu branky. Třinec už v minulém kole ztratil s Libercem vedení 3:0, ale vyhrál 6:3 třemi góly ze závěru. I tentokrát se domácí ze ztráty vedení oklepali a Roman z dorážky vyrovnal v 53. minutě.

Největší šanci zahodil v prodloužení Schleiss, z úniku netrefil branku. Z protiútoku moc nescházelo dorážce domácího útočníka Teplého, který následně předvedl v prvním kole nájezdů precizní bekhendovou kličku. Plzeň vyrovnala ve třetí sérii díky přesné střele Matýse do horního růžku. Vzápětí ale skóroval Hudáček, který překonal Malíka také bekhendovým blafákem.

Oba týmy postrádaly klíčové hráče. V litvínovské sestavě chyběl potřetí nemocný Ondřej Kaše, domácí postrádali zraněného Dominika Lakatoše. Do první šance se dostal ve druhé minutě mladoboleslavský Filip Pavlík, aktivnějším týmem ale byli hosté. Převahu si vytvořili i zásluhou přesilové hry, kterou ale neproměnili. Ve 12. minutě se však dostali do vedení, když Sukeľ našel volného Koblasu, který prostřelil Furcha.

Bruslaři odpověděli v samotném závěru první třetiny, v čase 19:01 se k Junttilovi vrátila jeho zblokovaná přihrávka a finský útočník nezaváhal.

Ve 23. minutě mohli Středočechy posunout do vedení Stránský se Suchým, osamoceni před Zajíčkem ale neuspěli. Litvínovská defenziva následně přežila i několik přečíslení soupeře a ve 31. minutě se Verva dostala do vedení. Šest sekund po skončení přesilové hry se trefil pod horní tyč Furchovy branky Czuczman. Vzápětí mohl zvýšit Pekař, ale neuspěl stejně jako později Sukeľ.

Statistiky utkání. Livesport

Domácí si mohli pomoct v početní výhodě, při Hlavově trestu ale potvrdili, že se jim v této herní činnost nedaří. V sezoně ještě nevyužili ani jednu přesilovku. Bruslaři tlačili, ale blízko ke gólu měli hosté. Hlava trefil ve 38. minutě tyč, Gut se krátce před druhým odchodem do kabin neprosadil z brejku.

Ve třetí třetině se hosté soustředili na pozornou obranu, Mladá Boleslav se tlačila do útoku a snažila se vyrovnat. Středočeši se dlouho nemohli dostat do slibné šance, v 51. minutě se ale po akci Stránského prosadili. Člen čtvrté formace se nejprve neprosadil sám, následně ale jeho střelu tečoval Suchý a vyrovnal.

V 58. minutě mohl zápas rozhodnout Junttila, jeho střela po litvínovské chybě v rozehrávce ale jen orazítkovala tyč. Došlo tak na prodloužení. Hned po pár sekundách pětiminutového nastavení mohl rozhodnout Čajka, Zajíček ale jeho nájezd zlikvidoval. Hrdinou zápasu se nakonec stal Filip Pyrochta, který v prodloužení potrestal faul Czuczmana.

Tabulka Tipsport extraligy