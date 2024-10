Datové zrcadlo extraligy: Kouzlo suveréna soutěže? Mimořádné posily, elitní zakončení i gólmani

Hokejisté Litvínova zažívají druhý rok za sebou skvělý start do sezony. V minulé sezoně sice první zápas prohráli, poté však zaznamenali sérii 11 vítězství, kdy porazili i silný Třinec nebo Spartu. Letos se svěřenci trenéra Karla Mlejnka rozjeli ještě lépe. V úvodních sedmi kolech neztratili ani bod, což je nejlepší vstup do ročníku v dějinách extraligy vůbec. Přitom excelují navzdory personálním problémům v obraně. Co za jejich dominancí stojí?

Pokud by se fanoušci před sezonou podívali na los dnešního osmého kola, zápas Pardubice – Litvínov by nepochybně charakterizovali jako souboj jasného vládce soutěže proti nepříjemnému týmu, jenž se pohybuje na předních příčkách. Ovšem jistě by u první role nemysleli na Vervu. Hvězdami nabité Dynamo je až třetí, navíc s propastným odstupem osmi bodů.

Co šokuje možná ještě víc – žlutočerní mají i po odchodu kanonýra Liama Kirka s 26 trefami nejlepší útok v lize. To činí výborný průměr 3,71 branky na utkání. Druhé Vítkovice mají s 22 trefami (z toho ovšem 11 v přesilovkách) o duel méně a jsou matematicky lehce pod jejich úrovní. Čtyři hráči Litvínova (McIsaac, O. Kaše, Koblasa a Hlava) jsou v elitní desítce bodování. Z toho je patrné, že tým netáhne jen jeden, nýbrž dva útoky, což je pro soupeře o to nepříjemnější.

Statistikám vévodí Severočeši i ve střelecké úspěšností, vysoce nadprůměrná cifra 14,2 % je však stěží udržitelná v horizontu desítek zápasů. Tým k tomu nepotřebuje žádnou smršť ran, s průměrem 26,14 střel na zápas je dokonce v horší polovině tabulky této disciplíny. Týká se to i střeleckých pokusů na 60 minut hry (s hodnotou 51,43 patří celku až 10. místo!). Což znamená, že má zatím velmi kvalitní zakončení.

To navíc přichází hlavně ve hře pět na pět, v níž Litvínov zaznamenal 17 gólů a drží se v tomto ohledu na špičce extraligy spolu s Pardubicemi. Ovšem na rozdíl od Východočechů při této situaci inkasuje nejméně v extralize (šest gólů, společně se Spartou). Přitom Litvínov si při plném počtu hráčů na ledě neužívá žádnou velkou převahu. Celkově v odehraných sedmi zápasech vypálil jen o pět střel víc než soupeři a co se týká pokusů na branku soupeře a proti své vlastní má dokonce vysoce negativní bilanci (-39).

Což značí jediné – k přesné mušce přispívají k výsledkům týmu zásadně i gólmani. Oba se při hře pět na pět pohybují s úspěšností zákroků nad 95 % a patří k nejlepším v extralize. A je tomu tak i celkově, a to i z hlediska průměru obdržených gólů na zápas (Šimon Zajíček je s 1,5 druhý, momentálně zraněný Matej Tomek s 1,67 čtvrtý).

Nejlepší útok v lize

Dalším střípkem v mozaice úspěchu týmu je podle očekávání první útočná formace Ondřej Kaše, David Kaše, Nicolas Hlava. Spolu na ledě vstřelila za plného stavu na ledě čtyři góly, vybojovala devět dvouminutových trestů (nejvíc v extralize) a samotné jí byly uděleny jen tři. K tomu ještě dvakrát trefili její členové tyč. Zároveň vyslala jako formace nejvíc střeleckých pokusů (50) a střel na branku (32) ze všech. Zkrátka na elitu chemiků je radost se dívat, a to nejen pro jejich fanoušky.

Zvláštní zmínku zaslouží Jared McIsaac. Kanadský obránce přišel před sezonou z farmy Detroitu a je zatím jednou z nejpovedenějších posil v lize. Naprosto vévodí statistice gólů při účasti na ledě ve hře pěti proti pěti. Byl u 10 litvínovských docílených branek a u žádné inkasované. Skvělá statistika! A co víc, zatím drží třetí místo v kanadském bodování.

Další letní akvizice Švéd Filip Sandberg je zase nejčastěji zakončujícím chemikem ze slotu, nejpozoruhodnější je však celkový poměr střel a těch z předbrankového prostoru. Z něj totiž vyslal 13 ze svých celkových 14 ran na branku. Když ji tedy ohrozí, téměř výhradně to je z té nejnebezpečnější zóny.

Svěřenci trenéra Mlejnka sázejí góly ze všech situací. Nedělá jim problém vytvářet si šance při forčekingu, po rychlém brejku, dlouhém útoku nebo po vhazování. Velkou devizou je pevná obrana, na čemž se zatím nejvíc podepsali gólmani. V této sezoně se k Tomkovi přidal i Zajíček a tito dva drží počet inkasovaných gólů zatím na minimu (lepší obranu má jen Sparta).

Otázkou je, jak dlouho Litvínovu jeho suverenita vydrží, neboť soupeře zas tak výrazně nepřehrává a vítězit mu pomáhá elitní zakončení. Pokud obrana týmu zůstane zdravá a gólmani ve formě, může se stát, že napodobí vítěznou 11zápasovou sérii z minulé sezony. V ní mu však laťka výkonů po skvělém vstupu spadla. V základní části sice skončil na páté příčce, jenže v její druhé polovině posbíral až osmý nejvyšší počet bodů a venku byl v závěru sezony dokonce třetí nejhorší od konce. Povede se přízrak pověstné litvínovské plesové sezony letos odehnat?

Pardubice – Litvínov (18:00 + audiokomentář)