Buchtele čekal na gól za Bruslaře devět zápasů, pak rozhodl. Spadlo to ze mě, radoval se

Až do devátého utkání v novém dresu čekal útočník Jan Buchtele (34) na první gól i bod a po prolomení střelecké smůly se mohl radovat dvojnásobně. V předehrávce 10. kola Tipsport extraligy rozhodl ve 48. minutě o domácí výhře Mladé Boleslavi nad Hradcem Králové 2:1. Bruslařský klub potvrdil formu a posunul se na druhé místo tabulky.

"Stoprocentně to ze mě spadlo. Trvalo to déle, než jsem myslel. Ale spoluhráči mi vždycky pomáhali, do šancí jsem se dostával, takže jsem věřil, že to přijde. Snažil jsem se nevěšet hlavu, ale bylo to už docela těžké, takže jsem rád, že to tam spadlo," řekl Buchtele po zápase.

Po vyhraném vhazování Petra Čajky trefil Dominik Lakatoš z levého kruhu tyč a Buchtele zády k brance bekhendem dorazil puk do branky. "Góly po bulích sem tam padnou. My jsme si tam k tomu něco řekli a jsme rádi, že to vyšlo," uvedl. Při dorážce byl dobře zorientovaný, kde je gólman Filip Novotný. "Trošku jsem tušil, že by to tam mohlo propadnout, protože gólman nebyl v úplně dobrém postavení. Chtěl jsem to dostat na bránu. Kdyby neprošlo to moje, tak věřím, že by to tam dotlačil někdo jiný."

Buchtele zamířil do Boleslavi po 11 sezonách ve Spartě, během kterých krátce působil i v Jekatěrinburgu a Slovanu Bratislava v KHL. Bývalý hráč Pardubic, se kterými slavil v letech 2010 a 2014 titul, si v 725. duelu v extralize polepšil na 338 bodů (185+153). Ke gólu mu pomohl Lakatoš, který se vrátil do sestavy po zápasové pauze. "Je to kvalitní hráč, který je v sestavě cítit. Pomohl hodně, má perfektní zakončení. Tolik šancí na gól zase nepotřebuje, takže silný faktor v naší sestavě," řekl Buchtele o nejproduktivnějším hráči týmu.

Velkou měrou se na výhře podle Buchteleho podílel brankář Dominik Furch, který si připsal 23 úspěšných zákroků. "Určitě rozhodlo, že nás zase podržel Furchíno (Dominik Furch), který byl opět skvělý v brance. Dvě třetiny jsme byli horší tým, byla tam spousta nebezpečných střel a dokázal nás podržet. Patří mu velký dík. Remízový stav jsme drželi, co to šlo, a jedna situace rozhodla pro nás."

Statistiky utkání. Livesport

Mladá Boleslav ve druhém utkání za sebou využila přesilovou hru, předtím se jí to v prvních sedmi duelech sezony nepovedlo ani jednou. "To bylo taky už na čase, trvalo to strašně dlouho. Nula v kolonce vstřelených gólů v přesilovce nás tížila, snažili jsme se tomu pověnovat, mluvit o tom a doufám, že teď to bude lepší a budeme na to navazovat," podotkl.

V minulé sezoně byla Mladá Boleslav u dna tabulky, nyní prožívá úplně jiný start ročníku. "Největší rozdíl, i co jsme se bavili s klukama, je, že teď ty nerozhodné stavy dokážeme zlomit na naši stranu. I když hrajeme za nepříznivého stavu, tak se nevzdáváme a dokážeme to zlomit. Je to asi největší faktor oproti minulé sezoně," dodal Buchtele.