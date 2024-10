Datové zrcadlo extraligy: Před rokem o sestup, teď o čelo. Boleslav se změnila, Kladno moc ne

Jako kdyby tabulku hokejové extraligy z minulé sezony někdo vzal a otočil vzhůru nohama. Kladno a Boleslav, které ji v březnu po skončení základní části uzavíraly, se o pár měsíců později nacházejí na jejím čtvrtém a pátém místě. A když Boleslav zvládne večer doma zápas s Hradcem Králové, poskočí v pořadí dokonce na druhou pozici. Co všechno se na hře středočeských klubů změnilo?

Loni v úvodu ročníku přitom prohrála Boleslav šestkrát za sebou, což potom odnesl její kouč Jiří Kalous. Nástupce Richard Král skončil předposlední. Když v létě přišel o tahouna ofenzivy Róberta Lantošiho a velká posila Steve Moses si v přípravě přetrhl achilovku (což ho vyřadí nejméně z celé základní části), nevypadalo to s týmem růžově. Aktuální bilance? Boleslav se pyšní šesti výhrami z osmi zápasů.

Paradoxně přitom přišla o zbraň, kterou měla v minulé sezoně pravidelně nabitou – přesilovky. Ty jediné držely její zvadlou ofenzivu (se 106 brankami zřetelně nejhorší v soutěži) při životě. Boleslav v nich měla úspěšnost 23,93 %, což byl druhý nejlepší výkon hned za Pardubicemi. Branky v početní výhodě představovaly závratných 36,8 % z celkové produkce týmu.

Nyní? Jeden jediný gól z 22 výhod, suverénně nejhorší přesilovka v soutěži. To znamená mizivé procento efektivity 4,55 a podíl 4,8 % na celkovém počtu dosažených tref. Důvod byl zmíněn už výš: Lantošiho odchod. Slovenský forvard se v minulém ročníku podílel na 24 boleslavských přesilovkových gólech (61,5 %), víc bodů nasbíral při této herní situaci už jen třinecký Martin Růžička (28). A tak zatímco Lantoši pokračuje ve stejných kolejích v Liberci, jeho bývalý tým hledá způsoby, jak ho nahradit jinak.

V početní výhodě to zatím nejde. Nejčastěji v ní pálí obránce Filip Pavlík (16 pokusů) a jeho pozice u modré čáry je daleko od nejnebezpečnějších míst okolo branky. Posila z Vítkovic Dominik Lakatoš, jenž v předešlé sezoně nasbíral v přesilovce nejvíc bodů ve svém minulém týmu, tady rovněž zakončuje z uctivé vzdálenosti.

A tak musejí nedostatky dohánět Bruslaři ve hře pět na pět. V ní vstřelili 18 gólů (třetí nejvyšší číslo v lize), naopak se jim daří dobře bránit. Na svého gólmana totiž povolili třetí nejmenší počet ran, Dominik Furch nemusel ani v jednom zápase zatím předvést víc než 24 zákroků.

Z jednotlivých hráčů nejvíc vyčnívá Lakatoš. Z útočníků si zapsal nejvíc střeleckých pokusů v rámci týmu (40), z toho 18 jich šlo mezi tyčky. Daří se mu hlavně v rovnovážném stavu hráčů, v němž je se sedmi body nejproduktivnější v soutěži. Trochu v jeho stínu je Tomáš Fořt, jenž je šestý v rámci extraligy ve střelách na branku a 10. podle počtu šancí (14), jenže mu zatím hapruje koncovka. Dal pouze dva góly, z toho ještě jeden do prázdné při soupeřově power play.

Mladá Boleslav v porovnání s minulou sezonou vylepšila hlavně obranu, v sezoně zatím prohrála jen se Spartou a Pardubicemi a dokázala v základní hrací době porazit Litvínov a Třinec. Pokud vyřeší přesilovky, může se stále držet na pozicích pro play off.

Jágr je v plusu

Kladenští Rytíři si po dlouhé době užívají na své poměry úspěšný vstup do sezony. Beznadějně poslední celek minulé sezony, jenž si extraligovou příslušnost musel udržet až v baráži proti Vsetínu, nyní válí. Hlavně doma, kde jako jeden z tří týmů v této sezoně ještě v normální hrací době nepoznal hořkost porážky.

S prázdnou odtud odjela Sparta, Kometa i Třinec. Rytíři zvládli i středeční souboj v Plzni a aktuálně se tak chlubí pozitivní bilancí a vyrovnaným skóre. Zdá se, že tým je i s natrénovaným Jaromírem Jágrem v sestavě lépe poskládaný než v předchozích ročnících.

Čísla však hovoří trochu odlišně, Podle střeleckých statistik si Kladno nevede tak dobře, a to zejména při hře v rovnovážném stavu. Soupeřům povolí nejvíc pokusů i střel na branku v celé lize. Jeho gólmani jsou tedy v největší permanenci a musejí držet svůj tým víc než jejich kolegové jinde. Letní posila z Komety Štěpán Lukeš má při situaci pět na pět jedny z nejlepších čísel ze všech – úspěšnost zákroků 95,45 % a průměr obdržených gólů na zápas 1,52.

Jeho kolega Adam Brízgala je v tomto ohledu spíš na opačném konci statistik, naopak září v oslabení, v němž má z brankářů, kteří odchytali víc než jeden zápas, druhou nejvyšší úspěšnost (94,12 %) za plzeňským Dávidem Hrenákem, jenž ještě v oslabení neinkasoval. A to přitom i ve hře v početní nevýhodě mají kladenští brankáři nejvíc práce v lize.

Zajímavě se z pohledu čísel jeví italský obránce Rytířů Phil Pietroniro. Ten na sebe v prvním zápase upozornil hlavně zbytečnými vyloučeními, od té doby však ukazuje zajímavé výkony. Ve hře pět na pět zaznamenal druhý nejvyšší počet střeleckých pokusů (43) mezi obránci a také druhý nejvyšší počet přesných ran (18) za svým spoluhráčem Jiřím Ticháčkem.

Velmi dobře zatím vypadá druhá kladenská útočná formace Melka-Smoleňák-Jarůšek, která společně na ledě vstřelila šest gólů při standardním počtu hráčů a je v tomto směru zatím nejlepší formací v lize. A to i díky tomu, že spolu odehrála valnou většinu utkání a trenéři ji nerozdělovali. Proto vyprodukovala i nejvíc střel na branku (42), v bodech ji pak předčí jen vítkovický útok Yetman-Nellis-Abdul.

Nejvíc šancí si z tria vypracoval Radek Smoleňák (15), který v tomto ohledu drží dělené čtvrté místo v lize a byl u 12 gólů svého týmu. Pozoruhodné je, že jedním ze dvou kladenských útočníků, kteří mají pozitivní bilanci střel na branku při účasti na ledě, je Jágr. S ním ve hře mělo Kladno převahu čtyř střel.

Jeho celek hraje v porovnání s minulou sezonou lépe v drtivé většině situací. Avšak stále je nejpřehrávanějším v situaci pět na pět a je otázkou, jak dlouho tento nápor jeho gólmani vydrží. Přesto se zatím Kladno může pyšnit velmi sehranými prvními dvěma útoky a stále vyjímečným Ticháčkem. Pokud udrží decentní přesilovku (čtvrtá nejvyšší úspěšnost s 24,0 %) a oslabení (šesté nejlepší) mělo by místo baráže spíš bojovat o co nejlepší umístění v předkole play off.