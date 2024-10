Hokejová reprezentace má nového generálního manažera, Nedvěda nahradil Šlégr

Výkonný výbor hokejového svazu zvolil na středečním zasedání nového generálního manažera české reprezentace. Petra Nedvěda, který ve funkci skončil v létě na vlastní žádost, nahradil dlouholetý manažer Litvínova Jiří Šlégr (53). O nástupu olympijského vítěze z Nagana do nové role informoval svaz ve středeční tiskové zprávě.

"Jako hráč dosáhl Jiří Šlégr úplného maxima, mluví perfektně anglicky, je to férový člověk a má obrovský rozhled co se týče hokeje. Za mne je to na tuto pozici ten správný člověk,“ nechal se slyšet prezident Českého hokeje Alois Hadamczik.

"Očekávám a věřím, že využije své obrovské zkušenosti a udělá maximum pro to, abychom opět dokázali vytvořit tým nejlepších hráčů,“ řekl po jednání Výkonného výboru ČSLH Alois Hadamczik a dodal, že změna nastala také na pozici asistenta generálního manažera. Tu zastával Martin Havlát, který se nicméně rozhodl pozici z rodinných důvodů opustit. Zbytek realizačního týmu zůstává nezměněn.

Hlavními úkoly generálního manažera A-týmu je úzká spolupráce s trenérským a realizačním týmem, účast při sestavování reprezentace a komunikace s týmy a hráči v NHL. "Úlohou generálního manažera je mimo jiné stmelit celý tým, což se ukázalo při posledním úspěchu na mistrovství světa. Na toto bych chtěl určitě navázat a pomoct vytvořit takovou partu, která by tento úspěch zopakovala. Jako hráč jsem reprezentoval Českou republiku vždy hrdě a s pokorou, a stejně tak budu přistupovat i k tomuto svému novému angažmá,“ prohlásil po jmenování Šlégr.

Mezi největší úspěchy Šlégra, který v NHL hrál za Vancouver, Edmonton, Pittsburgh či Detroit, patří kromě zlata z Nagana i titul z mistrovství světa 2005 a zisk Stanley Cupu v roce 2002 s Red Wings. Díky svým úspěchům je členem hokejového Triple Gold Clubu a v roce 2019 byl uveden také do Síně slávy Českého hokeje. Od roku 2014 působí ve vedení HC Litvínov.