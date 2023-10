Bude to na delší dobu, potvrdil Pech trable s kotníkem a připustil předčasné ukončení sezony

Útočník Lukáš Pech (40) z extraligového týmu Českých Budějovic bude po zlomenině kotníku a následné operaci podle prvních odhadů zhruba tři měsíce bez hokeje. Zkušený lídr Motoru to uvedl v rozhovoru pro server iSport.cz. Zároveň však řekl, že nechce návrat uspěchat a je připravený i na možnost, že by předčasně ukončil sezonu.

Pech se zranil v poslední třetině nedělního zápasu 15. kola na ledě Olomouce, který Jihočeši prohráli 2:5. V souboji u mantinelu spadl a nešťastně si přisedl kotník. Led opustil na nosítkách a hned v pondělí podstoupil operaci v českobudějovické nemocnici. "První odhad je okolo tří měsíců bez hokeje. Rupla mi kost v kotníku, dali mi tam destičku, vazy mi museli sešít. Možná mi dají sádru, možná botu, zatím nevím. Ale bude to zkrátka na delší dobu," přiblížil Pech.

Ihned po krizovém okamžiku na ledě věděl, že půjde o vážnější problém. I proto, že slyšel prasknutí. "Snažil jsem se to ustát, ale na nohu jsem dopadl silou a kotník nevydržel. Bohužel," řekl Pech, který ještě čekal, zda se od lékařů nedozví nějaké doplňující detailní informace ohledně zranění.

"Jedno vím jistě: návrat nechci uspěchávat, chci si kotník dát do naprostého pořádku. Uvidíme, co bude. Jsem připravený na všechny varianty, včetně té, že v sezoně už třeba nezasáhnu vůbec do hry. To ukáže čas a jakým stylem půjde léčba a následné zatěžování kotníku," konstatoval Pech. Se stejnou nohou měl potíže už zkraje sezony. "Ale jestli tam bylo něco načatého, těžko říci."

Tabulka české extraligy. Livesport

Bývalý hráč Karlových Varů a Sparty Pech obléká dres Českých Budějovic třetí sezonu a v těch předchozích byl nejproduktivnějším hráčem týmu - včetně play off si ve 115 zápasech připsal 114 bodů za 35 gólů a 79 asistencí. V této sezoně přidal ve 13 startech branku a čtyři přihrávky. Celkem má v extralize na kontě 1067 zápasů a 742 bodů (269+473) a titul s Karlovými Vary z roku 2009.

Motoru se stejně jako Pechovi v této sezoně příliš nedaří. Vyhrál jediný z posledních osmi zápasů a v tabulce mu patří osmé místo.