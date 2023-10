Zkušeného Pecha vyřadí na dlouho z českobudějovické sestavy zlomený kotník

České Budějovice na dlouhou dobu přišly o Lukáše Pecha (40). Zkušený útočník si v nedělním extraligovém utkání v Olomouci zlomil nohu v kotníku a v pondělí musel na operaci. Serveru iDNES.cz to řekl sportovní manažer Jihočechů Jiří Novotný (40).

"Je to pro nás velká ztráta, to je jasné. Uvidíme, jak operace dopadne. V dalších dnech na to budeme reagovat," uvedl Novotný.

Pech se zranil v poslední třetině zápasu, který Motor prohrál 2:5, při souboji u mantinelu. Led opustil na nosítkách. "Byl tam normální souboj, olomoucký hráč jej dohrál. Když (Pech) padal, přisedl si kotník," popsal situaci na pozápasové tiskové konferenci českobudějovický asistent hlavního trenéra Jiří Hanzlík.

Bývalý hráč Karlových Varů a Sparty Pech obléká dres Českých Budějovic třetí sezonu a v těch předchozích byl nejproduktivnějším hráčem týmu –⁠ včetně play off si ve 115 zápasech připsal 114 bodů za 35 gólů a 79 asistencí. V aktuálním ročníku přidal ve 13 startech jen jednu branku a čtyři přihrávky. Celkem má v extralize na kontě 1067 zápasů a 742 bodů (269+473) a titul s Karlovými Vary z roku 2009.

Motoru se stejně jako Pechovi v této sezoně příliš nedaří. Aktuálně vyhrál jediný z posledních osmi zápasů a v tabulce mu patří osmé místo.