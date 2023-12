Byl to skvělý výkon od všech, pochvaloval si Macuh po výhře na Spartě a ocenil fanoušky

Hokejový útočník Rok Macuh (26) se dvěma góly a asistencí podepsal po výhru Olomouce na ledě Sparty, která ukončila šestizápasovou vítěznou sérii Pražanů. V rozhovoru s novináři ale slovinský reprezentant odmítl svou klíčovou roli a pochválil výkon všech Hanáků, kteří se v O2 areně prezentovali obětavým výkonem. Radost měl i z velké podpory fanoušků, kteří s týmem přijeli do Prahy.

"Byl to opravdu těžký zápas. Předtím jsme prohráli tři v řadě a potřebovali jsme se zvednout. Dnes to ale byl skvělý výkon od všech. Od Sedla (brankáře Sedláčka) po posledního hráče. Vyhrát tady před tolika lidmi je skvělý pocit," řekl Macuh novinářům po výhře Olomouce 4:1. "Cítili jsme se jako doma. Slyšeli jsme, že s námi jede 13 vagonů a máme radost, že fanoušci za námi stojí," podotkl.

Duel se zlomil až ve třetí třetině, i předtím si ale oba týmy vypracovaly řadu vyložených šancí. "Bylo to trošku otevřenější hokej. Někomu to vyhovuje, někomu ne," pousmál se zkušený útočník, který se v zápase několikrát dostal i do šarvátek se sparťany. "Já potřebuji být na ledě agresivní, abych byl v zápase. Pošťuchovat se před bránou mi sedí," řekl Macuh.

Klíčem k výhře Olomouce byla i ubráněné dvouminutové oslabení tři na pět ve druhé třetině. "Skvělou práci odvedla trojice, která tam na začátku byla asi minutu čtyřicet. Nevím, zda to oni odehráli špatně, my jsme to ale odehráli výborně," ocenil Macuh výkon spoluhráčů. Své tři kanadské body bagatelizoval. "Nechci se bavit o mně. Byl to skvělý výkon od všech a je jedno, kdo dál gól. Někdy já, jindy někdo jiný," řekl.

Olomouc před utkáním na Spartě třikrát za sebou prohrála, s kalendářním rokem se ale nakonec rozloučila výhrou. "Měli jsme těžké soupeře a věděli jsme, že nás nečeká nic jednoduchého. Pardubice, Třinec, to jsou těžké zápasy. I proto jsme rádi, že jsme tady urvali tři body a teď se snad zvedneme," přál si Macuh.