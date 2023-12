Jágr je pořád cenný. Že jsem nedal hattrick? Nemá cenu se hroutit, řekl Smoleňák po výhře

Kladenský útočník Radek Smoleňák (37) byl ústřední postavou divokého utkání s Libercem, ve kterém jeho Rytíři přestříleli Bílé Tygry pod Ještědem vysoko 8:4. Kapitán Středočechů se pod výhru podepsal dvěma góly a asistencí. Zejména jeho zásluhou tak Kladenští ukončili sérii pěti porážek v řadě a mohli se radovat z teprve druhého vítězství v posledních 15 duelech.

"Byl to takový bláznivý zápas. Spousta šancí na obou stranách, padlo hodně branek, hodně toho ještě brankáři chytili... Jednou za čas se stane, že je k vidění takové utkání. Samozřejmě bych si přál, abychom tolik gólů dávali každý zápas, to ale v našem hokeji úplně nehrozí. Víme, že budeme hrát spíš těsné zápasy a předvádět poctivý hokej," řekl v pozápasovém rozhovoru Smoleňák.

Bílí Tygři v utkání třikrát vedli. Kladenští ale dokázali vždy brzy zareagovat a vyrovnat. V závěru druhé části pak premiérovým extraligovým gólem Václava Vebera a zásluhou Jiřím Ticháčkem využité přesilovky odskočili do dvoubrankového náskoku. "Zápas se lámal v závěru druhé části, kdy jsme se utrhli do dvougólového vedení. Pak navíc na začátku třetí třetiny Klépa (Jakub Klepiš) soupeře vymíchal a odskočili jsme o tři góly. To byl už pro Liberec takový hřebík a nám to dodalo klid," připomněl klíčové momenty utkání kladenský odchovanec.

"Ve třetí třetině jsme se snažili hrát pořád aktivně. V předchozích zápasech jsme kolikrát zbytečně ztratili vedení, protože jsme začali být pasivní a čekali, co soupeř udělá. Tyhle silné týmy, které mají excelentní útok, pak dokážou zápasy otáčet," dodal Smoleňák.

Gólové momenty zkušeného forvarda, který do mateřského Kladna zamířil v průběhu sezony z Hradce Králové, přišly v úvodu druhé části. Na jeho první trefě měl navíc významný podíl legendární Jaromír Jágr, jehož střílenou přihrávku Smoleňák chytře usměrnil za záda gólmana Lukáše Paříka.

"Džegr na mě řval už od červené, abych mu to dal zpátky. Tak jsem mu nahrál a jel jednoduše do branky. Víme, že i v jeho věku, pokud má na hokejce puk, dokáže něco vymyslet. Zejména v útočném pásmu je opravdu těžké ho odstavit od kotouče a přečíst, co chce udělat. Je pořád cenný a přejme mu, aby mu drželo zdraví a mohl hrát i dál," ocenil Smoleňák přínos 51letého hokejového velikána.

Hattrick byl blízko

Sám pak v závěru utkání už za rozhodnutého stavu útočil dokonce na hattrick. Tváří v tvář střídajícímu Danielu Královi ale neuspěl, když svůj bekhendový blafák nedotáhl ke gólové tečce. "Trochu mě to mrzí. Myslím, že už jsem ho skoro měl. Ale asi mě má načteného z YouTube, nebo nevím. Naštěstí už to bylo za příznivého stavu pro nás. Kdyby to bylo třeba jen o gól, byl bych víc naštvanej. Nechci říkat, že je mi to jedno, ale není se proč hroutit," smál se dobře naladěný útočník, jehož v roce 2005 draftovala Tampa Bay jako 73. hráče celkového pořadí a má na kontě vedle jiného sedm zápasů v zámořské NHL.

Rytíři v úterý padli na ledě pražské Sparty hlavně vinou zbytečných chyb a nepovedené druhé třetiny 3:5. Na severu Čech však podali zlepšený výkon a po sedmi venkovních porážkách v řadě si konečně z ledu soupeře odvezli plný bodový zisk. "Se Spartou to bylo z naší strany šílené. Hrajeme dobré zápasy až do chvíle, než začneme vymýšlet blbosti. Soupeři kolikrát ty góly sami darujeme. Také v dnešním utkání byly momenty, kdy se hrálo nahoru dolů. Vím, že lidi to baví, ale takhle to úplně hrát nechceme. Obzvlášť ne v naší situaci,“ vysvětlil Smoleňák.

Kladno i nadále zůstává předposlední s tříbodovým náskokem na poslední Mladou Boleslav. Oproti Bruslařům ale Rytíři odehráli o dva zápasy méně. "Jsem moc rád, jak jsme zareagovali na prohru se Spartou, na druhé straně je to pouze jeden vyhraný zápas za dlouhou dobu. To nás nikam neposune. Musíme, hlavně v lednu, kdy je zápasů strašně moc, sbírat body. A soustředit se jen na sebe," dodal Smoleňák.

Přehled zápasu Liberec –⁠ Kladno 4:8