Byla to úžasná akce v krásné atmosféře, ocenili hokejisté školní zápas v Karlových Varech

Historicky první zápas hokejové extraligy věnovaný žákům a studentům základních a středních škol nadchl hokejisty i trenéry Karlových Varů a Českých Budějovic. Utkání 14. kola začalo v KV areně netradičně již ve 12 hodin a sledovalo jej přes pět tisíc fanoušků mladšího věku, kteří oběma týmům vytvořili skvělou atmosféru. I když jinou, než na kterou jsou hráči obvykle zvyklí.

"Byla to velmi povedená akce. Hráči, trenéři i oba kluby si to užívali. Hlavně ale děti. Ten ryk, ten ohromný rachot, který vytvořili, tak za to jim patří dík. Atmosféra byla skvělá," řekl asistent trenéra domácích David Moravec.

Podobně to viděl i jeho protějšek Ladislav Čihák. "Byla to úžasná akce s dětmi a v krásné atmosféře. Je to velmi dobrý nápad a osobně se mi to líbilo. I čas byl v pohodě. Jsem rád, že jsme Varům vyšli vstříc a mohli jsme si to s dětmi užít," uvedl českobudějovický trenér.

Žáci i studenti středních škol a učilišť z regionu se v aréně začali scházet již více než hodinu před začátkem zápasu, Energie pro ně měla připravené aktivity, aby se nenudili, upravena byla i hudební produkce místního DJ. "Atmosféra pak byla vynikající už na rozbruslení," podotkl Moravec.

Brzkému začátku musely svůj program uzpůsobit oba týmy. České Budějovice přijely na západ Čech již ve čtvrtek v podvečer, v den zápasu pak zrušily tradiční předzápasové rozbruslení.

"Když jsem byl na farmě (v zámoří), tak jsem hrál od desíti, takže jsem si to už párkrát zkusil. Příprava je jiná. Musíte se trošku více rozcvičit, abyste se unavil už před zápasem. Když do toho vlítnete bez pořádné rozcvičky, je to těžké," řekl útočník Motoru Jáchym Kondelík. Klasické rozbruslení hostům nahradila i procházka.

Tradiční pokřiky a fandění nahradilo "pištění". "Už před zápasem jsem kluky upozorňoval na to, že to bude spíše hlasité pištění než že by řvali nahlas. Myslím si ale, že i pro nás to bylo fajn," uvedl Kondelík, jenž odehrál za Jihočechy poslední utkání. Krátce po jeho skončení byl vyměněný do Pardubic.

Podobná slova volil i brankář domácích Dominik Frodl. "Pokud to pomůže přivést nové fanoušky pro Energii, což byl podle mého hlavní cíl, tak je to jedině plus. A světový trend je takový, dělat podobné akce. Myslím si, že se to povedlo," řekla opora Energie.