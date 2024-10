České Budějovice potvrdily, že se jim na Karlovy Vary daří. Zdolaly je posedmé v řadě

Hokejisté Karlových Varů ve 14. kole Tipsport extraligy na domácím ledě prohráli s Českými Budějovicemi 1:2 v prodloužení a s Jihočechy tak nezvládli již sedmý zápas v řadě. Utkání, které se neobvykle hrálo už od 12 hodin před početnou kulisou (5520 diváků) tvořenou především školáky, rozhodl ve 22. sekundě prodloužení Nick Olesen (28).

"Byla to úžasná akce s dětmi a v krásné atmosféře. Je to velmi dobrý nápad a osobně se mi to líbilo. I čas byl v pohodě. Jsem rád, že jsme Varům vyšli vstříc a mohli jsme si to s dětmi užít," řekl českobudějovický trenér Ladislav Čihák.

Oba týmy si hned v 1. minutě vytvořily dvě slibné šance. Střelu hostujícího obránce Štencla brankář Frodl vyrazil, tečovaný pokus domácího Jakse skončil na tyči.

Skóre otevřel v 6. minutě Harris, jenž na brankovišti usměrnil Cibulkovu přihrávku za Frodlova záda a posunul Motor do vedení. Kanadský útočník si připsal první gól v sezoně. Vzápětí mohl přidat další gól po samostatné akci Pýcha, neuspěl ale stejně jako následně Valský.

Statistiky zápasu. Livesport

"Co říct k Harrisovi? Jednička s hvězdičkou. Dal gól. Nechtěl jsem mu dávat dvacet minut, ale dal jsem mu je. Doufejme, že bude dál v pořádku," řekl Čihák na adresu druhého nejlepšího střelce Motoru z minulé sezony.

Energii mohla vrátit do hry pětiminutová přesilovka po vyloučení Reillyho, početní výhodu ale hrála dlouho špatně. Vyrovnat mohli Sapoušek nebo Gríger, ani jeden z nich ale Kloučka nepřekonal. Západočeši neuspěli ani při další početní výhodě, kdy hráli 13 sekund dokonce v pěti proti třem.

Shodně dopadly i tři českobudějovické přesilovky ve druhé třetině. Jihočeši v nich byli nebezpečnější než soupeř, Gulaš, Harris, Kubík ani Pech však fauly domácích nedokázali potrestat. Karlovy Vary se poté oklepaly z tlaku Motoru a v polovině základní hrací doby Mikyska vyrovnal. I obránce domácích dal první gól v sezoně.

Ve 39. minutě mohl hostům vrátit vedení kapitán Gulaš, Frodl byl ale pozorný. Karlovarský brankář byl ústřední postavou duelu i po druhé přestávce, hosté byli totiž nebezpečnější. Po přečíslení dva na jednoho ale pálil nepřesně Pech, Štencel ve 45. minutě trefil tyč. "Byl to těžký zápas, pro nás asi ubojovaný bod. Věřím ale, že příště budeme lepší," řekl brankář Dominik Frodl, který si dnes připsal 28 zákroků.

Českobudějovičtí hokejisté byli střelecky aktivnější, přesto mohl z rychlého protiútoku udeřit Sapoušek, Kloučka ale nepřekonal. Neprosadil se ani Šír z brejku v oslabení. Druhý gól ani jeden z týmů v základní hrací době nedal, prodloužení bleskově ukončil Olesen.

"Je to velká úleva. Potřebovali jsme už nějaké body a obrovsky nám pomohlo, že se vrátil Brant Harris a hned dal gól. Za dva body jsem hodně rád," řekl útočník Jáchym Kondelík, jenž nastoupil za Motor naposledy. Krátce po utkání totiž klub potvrdil, že jej vyměnil do Pardubic za Tomáše Zohornu. Úřadující mistr světa se ale k výměně po duelu nechtěl vyjadřovat.