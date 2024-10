Pardubice pustily jednu z tváří posledních sezon. Zohornu vyměnily za mistra světa Kondelíka

Hotovo. Výměna, o které se v posledních dnech čile spekulovalo, nabrala konkrétní obrysy. Dynamo z Motoru získalo úřadujícího mistra světa Jáchyma Kondelíka (24) a na jih Čech za něj poslalo zkušeného centra Tomáše Zohornu (36). Oba hráči mění dres v rámci extraligy poprvé v kariéře.

Oba kluby na začátku sezony hledají potřebný impuls. Motor do ročníku nevstoupil vůbec dobře a s 14 body je na třináctém místě. Dynamo se drží na špici tabulky, výkony svěřenců trenéra Václava Baďoučka jsou ale za očekáváním. I proto se oba kluby dohodly na výměně dvou velkých extraligových jmen.

Kondelík se už před sezonou domluvil v Pardubicích na pětileté smlouvě, ta ale měla vejít v platnost až příští léto. Neuspokojivé výkony obou týmů v úvodu ročníku ale jeho přesun do Dynama urychlily.

Aby k výměně mohlo dojít musely Pardubice obětovat jednu z nejvýraznějších tváří posledních let. Tomáš Zohorna se do Dynama definitivně vrátil v létě 2022. Po šesti sezonách v ruském Chabarovsku a jednom ročníku ve švédském Oskarshamnu podepsal smlouvu na tři roky. Kvůli trejdu ji ale v Pardubicích nedokončí.

"Chceme být co nejvíce transparentní a naše rozhodnutí vysvětlit. V létě jsme nabídky na Tomášův odchod smetli ze stolu. Přáli jsme si, aby sezonu dohrál zde. V úvodu ročníku pak za námi Zohy přišel s tím, že by chtěl mít výrazné vytížení v zápasech a pokud tomu tak nebude, rád by odešel jinam na krátkodobé hostování, aby byl připraven na play off. To je jeden z hlavních důvodů, proč jsme náš postoj později přehodnotili. Ve hře bylo několik variant, ale nakonec jsme se rozhodli pro dřívější aktivaci plánu na omlazení kádru," řekl k výměně sportovní ředitel pardubického celku Petr Sýkora.

Extraligová bilance Tomáše Zohorny Livesport / Profimedia

V aktuální sezoně Zohorna nasbíral jen čtyři body, herně ale patřil k nejlepším hráčům Dynama. Ani to ho však od výměny nezachránilo. Zkušeného útočníka, který s Pardubicemi vyhrál dva mistrovské tituly, může těšit alespoň fakt, že v Motoru dostane víc herního prostoru.

"My jsme se rozhodně nechtěli spokojit s průměrným hráčem, stáli jsme jedině o někoho, kdo má potenciál Motoru okamžitě pomoct. A takovým hráčem Tomáš Zohorna rozhodně může být," řekl pro klubový web sportovní manažer Motoru Jiří Novotný.

Tomáš je ohromně zkušený hráč a lídr, umí být pro soupeře velmi nepříjemný. A přesně takový typ útočníka nám možná trochu chyběl. Proto věřím, že nám pomůže zejména ve chvíli, kdy se nám nedaří přesně podle našich představ," dodal někdejší reprezentant, který nyní působí ve vedení českobudějovického klubu.

Extraligová bilance Jáchyma Kondelíka Livesport / Profimedia

Zohorna si poprvé zahraje extraligu za jiný klub než za Dynamo, v jehož dresu odehrál 476 zápasů. "Není snadné opouštět město, kde jsem strávil většinu kariéry a jsem tu doma. Vedení Dynama ovšem nic nezazlívám. Několikrát se ke mně zachovalo velmi vstřícně. Dalo mi možnost vrátit se a bojovat o titul za Dynamo. Mrzí mě, že to nedopadlo. Byl to můj sen, ukončit kariéru v Pardubicích s pohárem nad hlavou. Ale věřím, že se to dřív, nebo později klukům povede," uvedl šestatřicetiletý forvard.

Výměna by mohla nakopnout i Kondelíka, jenž stejně jako Zohorna nasbíral pouhé čtyři kanadské body. Vzpruhou by pro něj mohla být spolupráce s kolegy z reprezentace. Na úspěšném pražském šampionátu se potkal s Lukášem Sedlákem, Romanem Červenkou a Liborem Hájkem. S Motorem se Kondelík rozloučil páteční výhrou 2:1 v prodloužení v netradičním studentském zápase proti Karlovým Varům.