Jestli jsou náš oblíbený soupeř? Vypadá to, že jo, řekl Kaut po deváté výhře nad Boleslaví

Hokejový útočník Martin Kaut (25) se osmým gólem v sezoně podepsal pod výhru Pardubic nad Mladou Boleslaví a posunem Dynama do čela extraligy. Jeden z klíčových hráčů Východočechů otevřel ve 42. minutě skóre, když využil zakrytého výhledu brankáře Dominika Furcha (34) a prostřelil jej z ideální pozice mezi kruhy. V rozhovoru s novináři ocenil práci svých spoluhráčů, kteří ubránili šest mladoboleslavských přesilovek.

"Byl to těžký zápas. Boleslav dobře bruslila a dohrávala nás. Byli hodně nepříjemní. Nám pomohl první gól, pak jsme udělali skvělou práci v oslabení, dobře jsme blokovali a Willíček (Roman Will) to zavřel. Pro nás určitě tři cenné body," řekl Kaut po utkání, které Pardubice vyhrály 2:0.

Dynamo tak přehrálo Bruslaře podeváté v řadě. "Jestli jsou náš oblíbený soupeř? Vypadá to, že jo… Minulý rok se Bolka trápila, letos mají úplně jinou sezonu. Jak říkám: pro nás důležitá výhra, protože posledně ve Varech jsme nehráli tak, jak jsme chtěli. Dneska to bylo mnohem lepší," připomněl pětadvacetiletý útočník nedělní porážku na západě Čech.

Vedle spolehlivého Willa byly klíčem k úspěchu Pardubic i ubráněné přesilovky soupeře. "Určitě. Klobouk dolů před klukama, na druhou stranu vykřičník pro nás všechny. Celou sezonu nás trápí zbytečná vyloučení, dneska zase nějaká byla. Vím, že nikdo nechce faulovat, ale tohle musíme zlepšit," podotkl Kaut.

Pardubice se po dnešní předehrávce 30. kola dostaly do čela tabulky, což je pro tým příjemný bonus. "Asi jo, ale sezona je ještě hrozně dlouhá a my potřebujeme doladit pár nedostatků. Je super, že jsme první, ale všichni víme, že se začíná až v play off," řekl Kaut.

Odchovanci Žďáru nad Sázavou se osobně vstup do sezony vydařil. Je nejproduktivnějším hráčem týmu i nejlepším střelcem. "Cítím se dobře, zatím mi to lepí a věřím a doufám, že to bude pokračovat. Říkám: radši bych ale byl, kdybychom hráli ještě líp jako tým, pořád jsou nedostatky, které nás pak mohou stát zápas," podotkl Kaut.

Statistiky utkání. Livesport

Pardubice jsou nyní v čele tabulky, i když kolem týmu je v úvodu sezony živo. Na střídačce skončil Marek Zadina, jehož dočasně nahradil Václav Baďouček, a řeší se i změny v kádru. Dynamo angažovalo obránce Jakuba Zbořila, jenž se vrací do extraligy ze zámoří.

"Já osobně tohle nevnímám, snažím se soustředit sám na sebe, hrát nejlepší hokej, co to jde. Tyhle věci kolem stejně neovlivním. Ať se děje, co se děje, stejně je to na nás hráčích, jak budeme hrát. Každý se musí připravit tak, aby odvedl nejlepší práci," dodal Kaut.

Tabulka Tipsport extraligy