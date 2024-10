Pardubice si chtějí stáhnout Kondelíka už v průběhu sezony. Pustí Zohornu do Motoru?

Pardubice hledají centra a chtějí si stáhnout Kondelíka už v průběhu sezony, Zohorna do Motoru?

Pardubice se drží v čele hokejové extraligy, herní projev ani výsledky Dynama ale zdaleka neodpovídají investicím, které do kádru majitel Petr Dědek před startem ročníku nasypal. Na východě Čech proto intenzivně diskutují o tom, jak z herního útlumu ven. Řešením by podle kuloárních informací, které potvrzují i zdroje Livesport Zpráv, mohla být výměna Tomáše Zohorny s Jáchymem Kondelíkem z českobudějovického Motoru.

Kondelík, který si výbornými výkony v mateřském Motoru řekl i o pozvánku na květnové mistrovství světa v Praze, je s Pardubicemi domluvený na smlouvě pro příští sezonu. Zamýšlený trejd by tak jen o pár měsíců urychlil jeho stěhování na východ Čech.

Druhým směrem by se měl vydat zkušený Zohorna, jemuž po sezoně v Dynamu končí smlouva. Šestatřicetiletý rodák z Havlíčkova Brodu dosud nehrál nejvyšší českou soutěž jinde než v Pardubicích, vedení s jeho pokračováním ale příliš nepočítá. Kdyby se ho zbavilo dřív, získalo by centra, kterým Pardubicím v úvodu sezony tak chybí a Zohornovi by dalo prostor k tomu aby zabojoval o smlouvu v novém klubu.

Pro oba hráče by výměna mohla být i potřebnou vzpruhou. Kondelík (1+3) v aktuální sezoně marně hledá pohodu z minulého ročníku a nasbíral zatím pouhé čtyři body. Na čtyřech bodech je také Zohorna, který ale v úvodu ročníku herně patří k nejlepším hráčům Dynama.