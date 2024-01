Chlapík si pochvaloval emotivní zápas, ale mrzely jej nevyužité přesilovky

Sparta prohrála šlágr 29. kola extraligy s Pardubicemi 1:2 v prodloužení a přišla o vítěznou extraligovou sérii. Útočník Filip Chlapík (26), který vstřelil jediný gól Pražanů, ocenil vysokou úroveň utkání a zároveň uznal, že i zisk bodu je tentokrát pro Spartu dobrý. "Byl to těžký zápas. Myslím si, že pro diváky to bylo skvělé, byla tam i nějaká bitka a spousta emocí. Byl to zápase se vším všudy," podotkl.

Sparta vedla, hosté ale ještě ve druhé třetině vyrovnali a v závěrečné dvacetiminutovce mělo Dynamo více ze hry. Možná i proto, že Sparta hrála po odstoupení zraněného obránce Michala Kempného na šest beků a juniorský útočník Jakub Žmola nedostával stejně jako Radek Mužík tolik prostoru na ledě.

"Jelo se na maximum a síly trošku ubývaly oběma týmům. Pardubice měly více šancí a Pepa (brankář Kořenář) nás dobře podržel. Alespoň máme bod," řekl Chlapík. Nerozhodný stav po základní hrací době považoval za spravedlivý. "Z pohledu nás hráčů asi jo. Nesehráli jsme dobře přesilovky, oni měli šance ve třetí třetině. Vyrovnaný zápas."

Čtyři nevyužité početní výhody byly největším záporem výkonu Sparty. "Tohle nás trošku trápí celou sezonu. Góly při hře pět na pět je strašně těžké dávat a přesilovky rozhodují. Je škoda, že ve třetí třetině jsme v nich nerozhodli," litoval.

Spartě v přesilovkách chyběl klíčový obránce Kempný, který po faulu Jana Mandáta ze zápasu odstoupil už v první třetině. Šanci místo něj dostával jedenadvacetiletý Tomáš Tomek. "Michal je top bek v extralize, který vám samozřejmě chybí. Trošku to s přesilovkou zamíchá. Tomáš ale asi vidí, co v přesilovkách děláme, takže něco okoukal. Bylo to v pohodě," prohlásil Chlapík.

Pražané se i přes porážku udrželi v čele tabulky, mají ale jen o bod více než Dynamo, které zároveň odehrálo o dvě utkání méně. "Víme, že mají nějaké zápasy k dobru. Chtěli jsme vyhrát, ale bohužel v prodloužení dali gól oni. Jedeme dál," uvedl nejproduktivnější hráč Sparty v aktuální sezoně. "Hrály proti sobě první dva týmy v tabulce, na což se každý hráč těší. Tohle vás baví," usmál se.