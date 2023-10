Datové zrcadlo extraligy: Litvínov těží z rychlých gólů i oslabení. Potíží může být gólman

Po vzoru datově analytických článků z fotbalové ligy budou Livesport Zprávy přinášet v této sezoně každý týden (ve čtvrtek) obdobné detailní rozbory také z hokejové nejvyšší soutěže. Jejich autory budou odborníci, kteří v minulosti působili jako analytici u národního týmu či reprezentační dvacítky. Jako první se zaměřili na příčiny vzestupu Litvínova. Ten uplynulých šest sezon končil základní část mezi nejhoršími čtyřmi týmy ligy, v právě rozehrané sezoně však po sedmi kolech atakuje vedoucí příčku.

Celek prošel v létě větší obměnou a na začátku ročníku si říká o pozornost svými výsledky. Má na to udržet se delší dobu na špici tabulky? Co lze usuzovat z výkonů v úvodních zápasech, v nichž podlehl jen vysoce favorizovaným Pardubicím?

Ze sedmi absolvovaných utkání měl Litvínov celkovou střeleckou převahu jen ve dvou případech, a to v domácím prostředí proti trápící se Plzni a hledajícímu se Liberci. V prvním případě to bylo způsobeno zápasovým vyloučením hostujícího útočníka Jana Schleisse ve druhé třetině, po němž následovala využitá pětiminutová přesilovka.

Do té doby byla Plzeň schopná držet s Litvínovem krok. Proti Liberci měla Verva naopak navrch celý zápas a jednalo se asi o její nejsnadnější výhru v sezoně. V ostatních duelech spíš černožlutí na soupeře střelecky ztráceli. Za vyrovnanější lze v tomto ohledu označit utkání proti Brnu a Hradci Králové, jinak byli soupeři na konci zápasu dominantnější než "chemici".

Statistiky zápasu s Kometou. Livesport

To bylo způsobeno dvěmi scénáři. Tím prvním je celková převaha soupeře v utkání. Jako například proti Pardubicím, kdy Litvínov jasně ztrácel po celou dobu, a to i přes povedenou část druhé třetiny, v níž se favoritovi aspoň přibližoval. Druhý scénář byl výrazně častější. Verva ze šesti vítězných vystoupení jen jednou nešla do vedení jako první… Za vyrovnaného stavu pak většinou udržuje se soupeřem krok a je schopna skórovat. Po získání vedení měl většinou její soupeř střeleckou převahu. Té největší dosáhl Třinec a Mladá Boleslav.

Jak dává Litvínov góly? V prvních šesti zápasech mu pomáhaly hlavně přesilovky. Když se odečtou jeho góly do prázdné branky, polovinu gólů týmu v těchto zápasech tvořily právě trefy v početní výhodě. To se lehce změnilo v duelu proti Ocelářům, kdy byl Litvínov schopen využívat rychlé protiútoky a chyby Třince ve středním pásmu. Poprvé tak nemusel spoléhat na speciální formace.

Zajímavé bude sledovat, jak si celek povede, až střílení gólů nepůjde zejména v přesilových hrách tak snadno. Pozoruhodný je fakt, že právě proti obhájcům titulu zaznamenal druhé nejnižší číslo střel ze slotu (prostoru před brankou a mezi kruhy), a přesto dosáhl nejvíc gólů v sezoně (šest). Za sedm zápasů vykázal Litvínov 37 % střeleckých pokusů ze slotu z celkového počtu svých ran a soupeři dovolil ze slotu vypálit ve 35 %. To je pozitivní.

Vůbec špatně si svěřenci Karla Mlejnka nevedou v nerovnovážném počtu hráčů na ledě. Jsou nejúspěšnějším týmem v oslabení a čtvrtým nejlepším v přesilovkách. V těch zatím hrozí překvapivě nejvíc Jindřich Abdul se třemi zásahy. U Abdula však lze čekat, že toto tempo mu nevydrží dlouho. Se střeleckou úspěšností 35,71 % totiž výrazně převyšuje průměr, který se v lize pohybuje kolem 12 %. To u nejčastějšího střelce Litvínova Liama Kirka dojde k opaku. Brit zatím vyprodukoval 28 střel na branku a své jediné dva góly zaznamenal v přesilových hrách. S úspěšností 7,14 % lze předpokládat, že trefy budou u jeho naskakovat.

A to i při hře pět na pět. Při ní Litvínov táhne lajna bratří Kašových, kteří jsou společně s Nicolasem Hlavou hlavními motory ofenzivy. Jejich lajna však nemá žádné závratné hodnoty střelecké převahy a o moc výrazně soupeře při hře pět na pět nepřehrává. I to je způsobeno tím, že Verva častěji brání vedení. Přesto má tento útok v porovnání s protivníky pozitivní bilanci střel na branku.

Nelze opomenout ani výkony gólmana Mateje Tomka. Ten je zatím nejvytěžovanějším brankářem extraligy, když odchytal každou možnou minutu. Je tudíž vcelku logické, že čelil nejvíc střelám a předvedl nejvíc zásahů z celé extraligy. Zároveň i kvůli tomu má druhý nejvyšší počet obdržených gólů. V minulém utkání na něm byla možná vidět i malá opotřebovanost, kdy měl Třinec sice jen 25 % střeleckých pokusů ze slotu, ovšem Tomek dostal čtyři góly.

U tří ze slotu mohl dělat málo, u toho od modré však měl zasáhnout. Byla to mimochodem jediná rána v této sezoně, kterou inkasoval mimo slot. Naopak v duelu s Boleslaví to byl právě on, kdo dal týmu šanci dotáhnout zápas k výhře. Zajímavé bude sledovat, jak si litvínovští trenéři poradí s jeho nasazováním a jestli ho nepřehřejí hned v úvodu sezony. Nejvíc totiž v kariéře odchytal v základní části 28 zápasů a nyní už je za čtvrtinou této hodnoty. Jenže záda mu kryjí 22letý mladík Šimon Zajíček, který se rozehrává ve Slavii, a brankář juniorky Lukáš Klika…

Litvínov těží z příchodu nových tváří i z důvěry v tahouny z minulé sezony. Jeho nynější umístění není náhodné. Soupeře ovšem jasně nepřehrává, a tak se nejspíš tabulkou mírně propadne. Pokud však ukáže svou lepší tvář a zůstane mu jeho produktivita, určitě může pomýšlet na jisté místo ve čtvrtfinále. Příběh Vervy bude ještě každopádně poutavý.