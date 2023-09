Verva ohlásila příchod další ofenzivní hvězdy, Litvínov posílil kanonýr Kirk

Britský hokejový útočník Liam Kirk (23) posílil Litvínov, s kterým podepsal roční smlouvu. Nejlepší střelec mistrovství světa v Rize z roku 2021 v minulých dnech předčasně ukončil nováčkovský kontrakt v NHL s Arizonou. Rodák z anglického Maltby od konce prosince působil ve finské nejvyšší soutěži v Jukuritu Mikkeli.

"Hledání posledního hráče bylo velmi dlouhé a nepříjemně se prodlužovalo. Nakonec se s příchodem Liama podařilo to, co jsme chtěli celé léto. Přišel kvalitní útočník, který je univerzální a schopný hrát jak na křídle, tak na centru," řekl klubovému webu sportovní manažer Tomáš Vrábel.

Nejlepší střelec na MS v Rize

Kirk upoutal na mistrovství světa v Rize, kde v sedmi zápasech vstřelil sedm branek a podělil se o pozici nejlepšího kanonýra s Kanaďanem Andrewem Mangiapanem. Celkem si připsal na turnaji devět bodů.

V roce 2018 si jej v 7. kole draftu NHL jako 189. hráče v pořadí vybrala Arizona a po něm odešel ze Sheffieldu do Peterboroughu do juniorské OHL. V sezoně 2020/21 při opatřeních při pandemii covidu v Severní Americe hrál nejdříve ve třetí švédské lize za Hanhal IF a potom se vrátil do Sheffieldu.

Po úspěšném MS podepsal tříletý nováčkovský kontrakt s Arizonou. V sezoně 2021/22 sehrál kvůli zranění kolena jen osm utkání v AHL za Tucson a připsal si tři body za dvě branky a asistenci. V uplynulém ročníku dostal v AHL šanci jen v jednom utkání a 15 duelů s bilancí 5+6 sehrál v ECHL za celek Atlanta Gladiators. Potom se přesunul do Jukuritu, kde v 25 duelech měl 19 bodů (7+12).

Britské reprezentaci pomohl k návratu mezi elitu třemi góly a sedmi přihrávkami v pěti duelech na domácí turnaji skupiny A divize I MS v Nottinghamu. V elitní kategorii odehrál dva šampionáty a celkem 13 utkání, ale bodoval jen v Rize. Tuto bilanci bude mít šanci rozšířit v Praze příští rok v květnu.

Posily díky novému partnerovi

"Je to mladý, hladový a motivovaný hráč. Chce se posouvat a zlepšovat, proto se rozhodl pro Litvínov. Má slušné bruslení, hokejové myšlení i zakončení. Jsme velice rádi, že jsme se po dlouhých jednáních, která se prodlužovala z důvodu ukončování Liamova působení v NHL, dohodli na spolupráci," doplnil Vrábel.

"Na svůj mladý věk má Liam poměrně slušné zkušenosti, které věříme, že ještě rozvine ve prospěch našeho klubu," doplnil hlavní kouč Vervy Karel Mlejnek.

"Liam do Litvínova přichází osm dní před začátkem sezony. Věříme, že se rychle aklimatizuje a pomůže týmu," uvedl generální ředitel Pavel Hynek, podle něhož ke Kirkově příchodu výrazně pomohlo navýšení finanční podpory od hlavního partnera, což bylo už v případě příchodu útočníka Ondřeje Kašeho z Caroliny. "Jsme velice vděční hlavnímu partnerovi klubu firmě STEBAL. Bez jejich podpory by nebyl příchod Liama možný," dodal Hynek.