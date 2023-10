Že jsme druzí? Samozřejmě, je to krásné. A pískej konec, říká Hlava po Třinci

Hokejisté Litvínova si užívají vydařený vstup do sezony. Po prohře v úvodním kole vyhráli v extralize šestkrát za sebou a posunuli se až na druhé místo tabulky. Na dnešním vítězství nad mistrovským Třincem se gólem podílel i útočník Nicolas Hlava (29), který si užívá spolupráci s bratry Ondřejem a Davidem Kašovými.

"Každým vítězstvím nám maličko stoupá sebevědomí a myslím si, že obrovsky důležité jsou vstupy do zápasů, kdy se nám teď daří první třetiny. Musíme se ale zaměřit na zbytek zápasu. Hraje se 60 minut a pak tam vznikají lehké výpadky, kterých se musíme vyvarovat," řekl Hlava novinářům po výhře 6:4 nad Oceláři. "A že jsme druzí? Samozřejmě, je to krásné. A pískej konec," pousmál.

Litvínov dnes dokázal dát Třinci šest branek a navázal tak na Hradec Králové, který v minulém kole dokázal obranu úřadujícího mistra překonat pětkrát. "My se soustředíme na náš hokej a snažíme se vše zakončovat do brány. Tím, že se nám svým způsobem daří, tak nám to tam padá. Hlavně ale musíme zůstat u tvrdé práce, aby se nás to drželo co nejdéle," přál si devětadvacetiletý útočník.

Statistiky utkání. Livesport

Verva zejména v první třetině ničila soupeře rychlými protiútoky a přečísleními. "V Pardubicích jsme asi tolik přečíslení neměli, ale od druhého zápasu jich máme dost. Snažíme se rychle otáčet hru a chodit dopředu, protože nám to zatím vychází. Ještě by z toho ale mohlo padat více gólů," řekl Hlava.

Severočeši v sezoně ovládli všechny čtyři zápasy na Stadionu Ivana Hlinky a mohou si tak zatím užívat bouřlivé oslavy s fanoušky po závěrečné siréně. "Potěší to a je super, že lidi v Litvínově jsou spokojení a baví se hokejem. Doufám, že si to užívají stejně jako my. Jsme rádi, že chodí v takovém počtu," řekl Hlava, který přímo ve městě bydlí. I proto je rád, že fanoušci tým teď mohou za výkony jen chválit.

Velkou zásluhu mají Kašovi

Velkou zásluhu na vydařeném vstupu do sezony mají i bratři Kašovi, kteří tým v letní přestávce posílili. "Oba jsou to talentovaní kluci a mančaftu obrovsky pomáhají. Myslím si, že na obou je vidět, jakou mají chuť do hokeje. Je radost na ně koukat nebo hrát s nimi. Důležité je, aby vydrželo zdraví a mohli jsme si hokej užívat," přál si Hlava.

Odchovanec Chomutova při svém angažmá v Kladně hrál v útoku i s Jaromírem Jágrem a Tomášem Plekancem, takže je na hvězdné spoluhráče zvyklí. "Pleky s Džegrem jsou ještě asi o level výše, ale tím nechci snižovat kredit kluků. Jsou to výborní hokejisté a jsem rád, že s nimi mohu naskakovat v lajně. Musím to potvrzovat výkony, abych s nimi hrál dál," řekl Hlava, který má v sezoně na svém kontě dvě branky.

Přehled utkání Litvínov – Třinec 6:4