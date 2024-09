Do sezony s novým kapitánem. Čtvrtfinále je povinnost, chceme ale bavit lidi, zní z Hradce

Tým hokejistů Hradce Králové prošel od minulé sezony velkou obměnou. Východočeši se však za novou podobu kádru neschovávají a vnímají jako povinnost postup alespoň do čtvrtfinále, kam se klub prodral pokaždé od roku 2013, kdy se pod Bílou věž přesunul Mountfield z Českých Budějovic. Na dnešní tiskové konferenci to uvedl generální manažer Aleš Kmoníček. Mužstvo půjde do sezony s novým kapitánem, jímž je obránce Tomáš Pavelka.

"Všichni věříme, že budeme mít klidnou sezonu, kterou odehrajeme tak, aby se to líbilo fanouškům a hráli jsme i nadále atraktivní styl hokeje, který Tomáš Martinec praktikuje," řekl Kmoníček. "Jsme pravidelným účastníkem čtvrtfinále play off. To je náš jasný cíl - dostat se mezi nejlepším osm týmů. A řekl bych, že i povinnost. S tím zcela jednoznačně počítám. Podle vývoje si pak třeba po základní částí řekneme, že naším dalším cílem je postup do semifinále, ale to bych nerad předbíhal," doplnil.

V extralize, do níž se vrátila některá velká jména včetně Romana Červenky, očekává tuhé boje. "V minulé sezoně se to mlelo do posledního kola. Čekám, že extraliga bude strašně vyrovnaná. Jsou tam samozřejmě týmy, které mají trošku jiné ambice než my. Ale věřím, že i ti giganti (Pardubice, Třinec a Sparta) budou mít problémy s 'normálními' kluby, protože se na ně bude chtít každý vytáhnout," konstatoval Kmoníček.

Královéhradečtí budou pracovat s rozpočtem, který vyčíslil na 120 až 140 milionů. Nečekaným a podstatným výdajem je čerstvá dvoumilionová pokuta jako trest za dopingovou kauzu tří hráčů ze závěru sezony 2022/23. "Je to výzva, s kterou se musíme poprat. Je to pro nás velká rána, ale pevně věřím, že se nám ji podaří zacelit. Ty peníze musíme sehnat a provoz klubu zabezpečit," řekl Kmoníček.

Program Hradce Králové Livesport

V kolonce odchodů figuruje 13 jmen, a to včetně slovenského útočníka Olivera Okuliara, jenž byl jasně nejproduktivnějším hráčem i nejlepším střelcem minulého ročníku. Nových tváří je osm, mezeru po Okuliarovi by měl zaplnit hlavně Američan Ryan Dmowski, který přišel z Popradu s vizitkou nejlepšího střelce slovenské ligy za minulou sezonu.

"Letošní obměna kádru byla asi trošku větší, než bychom si přáli já i trenér Tomáš Martinec, nicméně jak už jsme dříve avizovali, k nějaké generační obměně muselo dojít. Je to přirozený jev. Došlo k tomu a jsme přesvědčení o tom, že příchozí hráči nahradí hráče, kteří odešli. A věříme, že to bude ještě lepší, že ti hráči mají předpoklady nám pomoci, hlavně třeba v ofenzivní části. Slabá produktivita nás poslední dvě sezony trápila asi nejvíce. Chtěli jsme také zvýšit výškový i váhový průměr, což se nám podařilo," konstatoval Kmoníček.

V současnosti je podle něho kádr kompletní. "Všichni jen čekáme na to, až se nám uzdraví Kevin Klíma, který je naším důležitým hráčem. Bohužel se jeho zdravotní problémy ještě asi dva měsíce potáhnou. Snad jeho rekonvalescence půjde podle plánu," přál si Kmoníček.

Další možné posílení by rád viděl především v útoku."Pochopitelně bychom rádi přivedli nějakého lídra, kvalitního českého hráče. Ryan Dmowski přišel s nálepkou střelce, hodil by se nám ještě nějaký podobný hráč. Vím, že produktivního útočníka shání polovina extraligy. Prozatím je ten trh přebraný, ale třeba se nám to podaří ještě v sezoně. Přestupní termín končí 31. ledna. Teď jdeme do sezony s tím, co máme," dodal.

"Klub přivedl skvělé kluky do kabiny, zapadl každý z nich, teď se do nich cpe ten hradecký systém, věřím, že do sebe všechno zapadne," uvedl Pavelka, jenž se stal novým kapitánem na základě hlasování kabiny. "Moc mě potěšilo, že jsem tu důvěru dostal. Je to moje premiéra, ale už bych měl mít dostatek zkušeností na to, abych dokázal tým vést," věří.

Z osmi zápasů v přípravě vyhrál Mountfield tři. "I když výsledky nebyly optimální, pevně věřím, že trenér i hráči se přichystají na příští středu, náš výkon bude vypadat jinak než v přípravě a dobře vykročíme do sezony," prohlásil Kmoníček.

Soutěžní premiéra čeká Východočechy za týden v Litvínově, v pátek 20. září se představí poprvé doma proti Kometě Brno.