Mladá Boleslav chce po přebudování kádru dál posilovat. Cíl? Neopakovat minulou sezonu

S cílem nezopakovat nevydařenou minulou sezonu, ve které nepostoupili do play off a obsadili až 13. místo, vstoupí do nadcházejícího ročníku extraligy hokejisté Mladé Boleslavi. Majitel klubu Jan Plachý to řekl na středeční tiskové konferenci. Bruslaři přes léto přebudovali kádr, ale stále mají v plánu jeho posílení. Zranění totiž ze hry vyřadilo na několik měsíců jednoho z plánovaných lídrů ofenzivy Stevea Mosese.

"Každou sezonu si přeji to samé, abychom sezonu zvládli v klidu. Bez větších sportovních problémů. Bohužel, za poslední dva roky se mi přání příliš nesplnilo. Letos očekávám, že sezona bude lepší než předešlá jubilejní dvacátá," řekl Plachý a poukázal na dobu, kterou středočeský klub vlastní.

V týmu skončili například brankář Filip Novotný nebo útočníci Róbert Lantoši, Joachim Rohdin, Matti Järvinen či Ondřej Roman. Na jejich místa přišli gólman Dominik Furch, obránce Tomáš Havlín a forvardi Dominik Lakatoš, Jan Buchtele, Petr Čajka, Aleksi Rekonen nebo Moses. "Za výraznou posilu ale považuji i příchod sportovního ředitele Tomáše Vlasáka, který vytvořil s (sportovním manažerem) Martinem Ševcem silnou dvojici," podotkl generální manažer Bruslařů Jan Tůma.

Nejbližší program Mladé Boleslavi. Livesport

Právě nové sportovní vedení řeší náhradu za Mosese, který si v srpnu poranil achilovku a čeká ho zřejmě šestiměsíční pauza. "Čekáme na rozhodnutí jednoho kanadského centra. Ve hře je i finský útočník, který by byl ochoten přijít na dvouměsíční zkoušku s opcí. Během pár dnů by mělo být jasno," prozradil Vlasák.

Boleslav v přípravě odehrála sedm zápasů a čtyři vyhrála. "Některé se povedly lépe, některé méně. Zhodnotil bych to jako střídavě oblačno. Zvládli jsme ale generálku a věřím, že na to navážeme 18. září," uvedl trenér Richard Král, podle něhož se pod výsledky podepsala i poměrně velká marodka. "Teď bude hlavní, aby se nám vydařil začátek sezony, kdy nás čekají náročné dva měsíce," podotkl Král.

Středočeši vstoupí do sezony za týden domácím soubojem s Olomoucí.