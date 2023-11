Dokázali jsme hrát s týmem jako jsou Pardubice, jsme rádi za každý bod, těšilo Lakatoše

Z ledu extraligového lídra odjížděli hokejisté Vítkovic přes porážku se vztyčenou hlavou. V Pardubicích dnes nejprve vedli a po nerozhodném stavu po šedesáti minutách podlehli až v nájezdech. I bod však podle kapitána Dominika Lakatoše (26) Ostravané s pokorou berou.

"Vezeme jen bod, pocity se mísí, ale bereme ho. V naší situaci jsme rádi za každý bod. Viděli jsme, že jsme dokázali hrát s týmem jako jsou Pardubice. Čeká nás spousta práce, ale věřím, že budeme úspěšní," řekl novinářům Lakatoš v pozápasovém rozhovoru.

Sám v závěru třetí třetiny zkoušel zaskočit brankáře Milana Kloučka, ještě větší šanci pak měl v prodloužení Marek Kalus. "Bylo to blízko, pár vteřin před koncem jsme měli obrovskou šanci. Je to možná klišé, ale pomyslné štěstí nám chybělo. Odehráli jsme skvělé utkání, máme do budoucna na čem stavět," poznamenal Lakatoš.

Přehled utkání Pardubice – Vítkovice 2:1sn

V sestavě Vítkovic chyběl Peter Mueller, který v týdnu na vlastní žádost v Ostravě skončil. "Kdo nechce bojovat za Vítkovice a za všechny kluky z kabiny, tak ať tady není. Dnes bylo vidět, že jsme bojovali jeden za druhého. Řekli jsme si k tomu své. Chceme bojovat a makat až do konce," zopakoval Lakatoš.

Domácí Dynamo důležitými zákroky podržel Klouček. "Takové zápasy jsou; na ledě dominujeme, ale góly nám tam dnes nepadaly. Od toho tam jsme my gólmani, abychom pomohli. Jsme rádi za vydřené vítězství, protože to nebylo snadné utkání," prohlásil Klouček, který měl ve svém šestém extraligovém stratu této sezony 27 zásahů.

Ten zásadní přišel v závěru prodloužení. "První střela mě trefila někam do břicha. Při dorážce tam dobře zaúřadoval David Cienciala, trefil to asi hokejkou, jinak by to šlo do víka. Zvládli jsme to, pak jsme to v nájezdech dotáhli do konce," dodal Klouček.