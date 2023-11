Pro všechny je velmi frustrující pořád prohrávat, říká Lakatoš po dalším nezdaru v Liberci

Jako den a noc jsou výkony hokejistů Vítkovic v minulé sezoně a v probíhajícím ročníku. Ambiciózní tým z Ostravy si po porážce v Liberci 1:2 připsal už šestou prohru za sebou a v tabulce je až na předposlední třinácté pozici. V minulém ročníku přitom Vítkovice skončily po základní části druhé a v play off jejich cesta skončila až v semifinále. Rideře k lepším výsledkům nepomohla ani říjnová změna trenéra, kdy Miloše Holaně nahradil Pavel Trnka. Vítkovický kapitán Dominik Lakatoš (26) ale vyvrátil, že by v kabině bylo špatné klima.

"Určitě si nemyslím, že by nám nefungovala kabina. Samozřejmě je ale pro všechny velmi frustrující pořád prohrávat. Jsou to však dvě naprosto rozdílné věci a hodně lidí si to neuvědomuje. Já v kabině vidím dvacet pět frajerů, kteří chtějí bojovat a vyhrávat. V momentální situaci nám to nejde, ale všichni chceme dělat svou práci na maximum a být lepší," řekl Lakatoš po utkání novinářům.

V posledních dnech se rovněž objevily spekulace, že o výměnu měl požádat hvězdný útočník Peter Mueller, který momentálně stále léčí poraněná třísla. "Tohle není otázka na mě, to je spíš otázka na Petera a na vedení. Pokud si Peter řekl o nějaký trejd nebo chce pryč, tak já to stejně ze své pozice neovlivním. Maximálně bych mu mohl popřát jen to nejlepší a poděkovat za to, co pro nás odvedl. Nemám ale žádné informace o jeho odchodu a samozřejmě chci, aby tady zůstal. Je to prvotřídní hráč," pravil Lakatoš.

Statistiky zápasu. Livesport

Lakatoš, který s Libercem slavil v roce 2016 mistrovský titul, už barvy Bílých Tygrů nehájí více než pět let. I přesto jsou pro něj zápasy s bývalým klubem stále výjimečné. "Mám tu pořád spoustu kamarádů, se kterými jsem v kontaktu. Přes léto se navíc vídáme na trénincích, anebo někde jinde. Hrál jsem tu dlouho, navíc tu s manželkou mimo sezonu žijeme, takže je to pro mě pořád velmi speciální," uvedl Lakatoš.

Vítkovice v zápase podali dobrý výkon a k bodovému zisku je přiblížila právě trefa vítkovického kapitána, který ve 48. minutě utkání vyrovnal svým osmým gólem v sezoně na 1:1. Na jeho trefu však brzy odpověděl Kelly Klíma a Liberec uzmul všechny tři body. "Porážka nás samozřejmě bolí. Měli jsme si odvést alespoň bod, protože jsme nehráli špatně. Byla to sice taková plácaná, bojovalo se o každý kousek ledu a nelepilo to ani jednomu týmu. I tak jsme ale do toho dali vše, bohužel nám vždy kousek nebo něco chybí," litoval rodák z Kolína.

Ostravané si tak připsali už šestou porážku v řadě a krčí se na nelichotivém třináctém místě tabulky. Lakatoš však věří, že se jeho tým brzy zvedne. "Je to pro nás hodně těžká situace, těžké časy a také něco nového. Minulý rok jsme sezonou propluli, teď je to přesně naopak. Ale my rozhodně nic nevzdáváme, pořád je před námi spoustu zápasů a práce. Věřím, že se z toho dna odpíchneme, herně se zvedneme a poskočíme na postupové příčky do play off," dodal Lakatoš.