Už tady nechci být. Kanonýr hokejistů Vítkovic Mueller opouští klub na vlastní žádost

Hokejový útočník Peter Mueller (35) předčasně končí své angažmá ve Vítkovicích. Zkušený Američan a jeden z nejlepších extraligových střelců posledních sezon otevřeně prohlásil, že už v klubu dál pokračovat nechce a vedení se rozhodlo mu vyhovět.

Vítkovice v minulé sezoně došly až do semifinále play off, což byl největší úspěch klubu za dlouhou dobu. Také díky dlouhovlasému útočníkovi, který patřil k nejvýraznějším postavám týmu. Jenže v tomto ročníku se Ostravanům nedaří, jsou předposlední o skóre, v extralize prohráli šestkrát za sebou. A vedení mělo v pondělí s hráči pohovory, jimiž se snažilo najít způsob, jak tým znovu nastartovat.

Když přišla řada na Muellera, rozhodl se říct, jak se v týmu cítí. "Peter se několikrát vyjádřil v tom smyslu, že není spokojený se svým působením u nás ve Vítkovicích a ani s životem v Ostravě v posledním období. A zmínil, že chce z týmu odejít. V návaznosti na to jsme se domluvili na tom, že u nás už nadále nebude pokračovat," prohlásil sportovní ředitel klubu Roman Šimíček pro klubové stránky.

Spoluhráči přitom o jeho nespokojenosti neměli podle všeho ani tušení. "Všem nám v kabině oznámil, že už ve Vítkovicích pokračovat nechce a že by rád byl vytrejdovaný někam jinam. Šokovalo nás to," netajil kapitán týmu Dominik Lakatoš v rozhovoru pro vítkovický web.

Mueller tak strávil ve Vítkovicích jen o něco víc než sezonu, během níž byl často zraněný. Ze základní části vynechal 16 utkání. I tak patřil k nejproduktivnějším hráčům a také k nejlepším střelcům týmu, navíc vítězným gólem v šestém utkání čtvrtfinálové série proti Kometě rozhodl o postupu Vítkovic mezi nejlepší čtyřku play off. Právě z Brna do Ostravy přišel, s vizitkou vítěze kanadského bodování soutěže v ročníku 2020/21. A podepsal smlouvu na dva roky.

Mueller v extralize působí od podzimu 2018, kdy přišel z rakouského Salcburku. Livesport

V této sezoně stihl odehrát 17 zápasů, ve kterých si připsal 13 bodů za šest gólů a sedm asistencí. Od minulého týdne, kdy se asistencí na jediném gólu Ridery podílel na postupu týmu do čtvrtfinále Ligy mistrů, v sestavě chyběl. Oficiálním důvodem byly potíže s třísly.

Další start už nepřidá. "Pokud to takto cítí, je to jeho volba. My jsme teď v takové situaci, že musíme mít v kabině hráče, kteří chtějí bojovat za Vítkovice a chtějí společně táhnout za jeden provaz a na ledě nechat maximum, abychom se konečně zvedli. Pokud tady někdo nechce být a nechce týmově pracovat, tak tady prostě nemá místo," řekl rezolutně Lakatoš.