Dvakrát jsem měl kopu štěstí, liboval si Gríger po hattricku v západočeském derby

Útočník Dávid Gríger (29) se druhým extraligovým hattrickem v kariéře podepsal pod výhru hokejistů Karlových Varů v západočeském derby nad Plzní. Slovenský reprezentant byl ale po utkání hlavně rád, že domácí udělali radost fanouškům ve vyprodané KV aréně.

"Bylo to super, přišlo hodně lidí, vyprodaný stadion, atmosféra byla skvělá. Konečně se nám povedlo vyhrát za tři body. Musíme se od výhry odrazit a zároveň zůstat nohama na zemi, za dva dny nás čeká další náročný zápas a my teď potřebujeme body jako sůl," řekl Gríger v rozhovoru pro klubový web po výhře 4:1. Energie naplno bodovala po šesti zápasech.

Devětadvacetiletý útočník byl hlavní postavou utkání. "Dneska byl přesně ten den, kdy mi vyšlo všechno. Ovšem není to jen moje zásluha, ale zásluha celé lajny, že to funguje. Já jsem tam dnes slízl smetanu, měl jsem kopu štěstí při prvním i druhém gólu, samozřejmě jsem za to rád a moc si toho vážím, hlavně těch tří bodů, které jsme potřebovali," podotkl.

Utkání se mu vydařilo, i když v jeho útočné formaci chyběl tradiční spoluhráč Tomáš Rachůnek. "Rachna nám chyběl, je to náš top hráč. Je velmi těžké ho nahradit, bojovali jsme i za něj a chvála bohu to vyšlo. Doufáme, že se co nejdříve vrátí," přál si Gríger. Rachůnka, jehož ze sestavy vyřadila nemoc, nahradil v prvním útoku Ondřej Procházka.

