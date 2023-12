Jágrův bod Kladnu v Pardubicích nepomohl. Sparta přetlačila Třinec v rekordních nájezdech

Hlavní magnet středečního programu Tipsport extraligy ovládla Sparta, Třinec na jeho ledě přetlačila až v rekordní 17. sérii nájezdů, v níž rozhodl Roman Horák. Dosavadní nejdelší rozstřel v historii české nejvyšší soutěži měl hodnotu 13 v základní části a 15 v play off. Pardubice zdolaly 4:3 Kladno, premiéru v dresu Dynama absolvoval Libor Hájek. Zajímavější jméno se však objevilo na soupisce Rytířů. Poprvé od 21. dubna za ně hrál Jaromír Jágr, jenž si v čase 24:55 připsal asistenci na gól na 1:3. V dalších zápasech porazily doma Budějovice Olomouc a Vary Kometu, Plzeň veze vítězství z Litvínova a Liberec z Hradce.

Třinec měl v úvodní třetině ke gólu blíž, dvakrát jej dělily centimetry. Už v prvním střídání zastavila Smithovu střelu tyč. Stejně dopadl i jeho parťák z obrany Marinčin, jehož ránu od modré čáry lehce tečoval Kurovský. Na druhé straně si Kacetl poradil s Kousalovým zakončením v přečíslení dva na jednoho.

Kousal se dostal do první vážnější šance i v druhé třetině, ale v úniku minul. Z podobné situace neprocedil Voženílek puk mezi Kovářovy betony. První gól zápasu padl až z nenápadné akce. Konečný vystřelil od levého mantinelu a puk zapadl do sítě. Kacetl jen pokrčil rameny, protože mu pravděpodobně zaclonil výhled projíždějící spoluhráč. Vzápětí mohl z mezikruží vyrovnat Čacho, ale netrefil branku.

Sparta těsný náskok dlouho pozorně hlídala a po útočném faulu Růžičky vyslala na Kacetla několik nebezpečných střel. Na třineckého gólmana nevyzrál už při hře v pěti z úniku ani Horák a udeřilo na opačné straně. Znovu z nenápadné akce –⁠ Kundrátek z rohu kluziště nahazoval puk na branku a od Němečka skončil kotouč v síti. Kovář inkasoval po 153 minutách.

Ve zbytku základní hrací doby si Sparta ještě vypracovala šance a na začátku prodloužení promarnila několik přečíslení. Na druhé straně Kovář uspěl v souboji s osamoceným Voženílkem.

Utkání tak stejně jako v prvním duelu v Třinci dospělo až do nájezdů. Horák se prosadil v první sérii, ve třetí vyrovnal Voženílek. Domácí tým přiblížil k bonusovému bodu v devátém kole Haas a ve čtrnáctém Sikora. V situaci, kdy museli nájezd proměnit, aby zápas pokračoval, prokázali pevné nervy Kousal a Sobotka. Drama rozsekl až Horák, který nic nevymýšlel a nekompromisní střelou zakončil pod horní tyč.

Zpočátku musel být ve střehu pardubický brankář Klouček, který zasahoval při šancích Procházky nebo Kusého. Aktivitu Dynama pak nevyužil Říčka, domácí se prosadili až během přesilovky v 17. minutě. Po 38 vteřinách skóroval z dorážky Kaut.

I podruhé byli Východočeši úspěšní v početní výhodě a na trestné lavici seděl za sekání i Jágr, kterého po 10 sekundách doplnil Strnad. Při hře pět na tři si 11. gól v sezoně připsal Hyka.

Ve 24. minutě Dynamo vedlo už o tři góly, když Dvořákovu střelu šikovně tečoval Cienciala. Rytíři zanedlouho zareagovali a vstřelili dva góly během deseti sekund. U první situace byl Jágr, po jehož akci doklepl Strnad puk za Kloučka. Vzápětí si odražený puk našel Bláha a pohotovou střelou propálil brankáře Pardubic. Trenér Dynama Václav Varaďa si vzal oddechový čas a na střídačce k týmu promluvil.

Za dalších 11 minut Kladno vyrovnalo. Tralmaks vyjel zpoza branky a našel zcela volného Hejdu, který mířil přesně. Kladno pak mělo početní výhodu, ale po nevydařené rozehrávce hostů se k puku dostal Paulovič a vrátil Dynamu vedení. Středočeši potom hráli půl minuty v pěti proti třem, ale vyrovnat se jim nepodařilo.

I ve třetí třetině hráli hosté přesilovku a Pardubičtí museli být na pozoru. Už při hře pět na pět jel sám na Kloučka Procházka, ale gólman Dynama puk vyrazil. Na druhé straně střílel Radil a trefil tyčku. Sám před Brízgalou později nedotlačil puk do branky Kaut. V závěru hráli hosté bez brankáře, na vyrovnání už nedosáhli.

Jihočechům se vydařil úvod zápasu, když vyloučení Navrátila potrestal střelou od modré čáry obránce Štencel. Příležitost si poté vytvořil Beránek, ale Konráda v olomoucké brance podruhé nepřekonal. Hrachovinu na druhé straně prověřili Musil a Kunc.

Druhý gól mohl přidat Štencel, jehož nahození od modré čáry málem propadlo za Konrádova záda. Domácí se bez problémů ubránili při trestu Hovorky a nedlouho před první sirénou zvýšil jejich vedení Gulaš, jenž z levé strany zatáhl kotouč k brankovišti a přehodil ležícího Konráda.

Další branku mohli domácí přidat v přesilovce pět na tři, kterou přerušila přestávka a poté ji ukončil faul Ordoše. Oba týmy si ve druhé části vypracovaly několik slibných příležitostí, skórovat ale nedokázaly. Hanáci nevyužili ani pětiminutovou přesilovku po vyloučení Gulašiho.

Konrád i Hrachovina chytali spolehlivě, skóre se opět změnilo až v 51. minutě, kdy domácí bleskově využili početní výhodu. Rutarovo vyloučení potrestali již po třech sekundách. Hanzl vyhrál buly a Pýcha nápřahem bez přípravy zařídil třetí gól.

V 57. minutě byl vyloučený domácí Přikryl, hosté přesilovku povýšili odvoláním Konráda, ale místo snížení sami inkasovali. Do prázdné branky se trefil přes celé hřiště Kondelík.

První velkou příležitost v úvodní třetině si v 10. minutě vytvořil hostující Flek, jeho samostatný únik ale Frodl zlikvidoval pravým betonem. Kometa měl převahu a dostala se i do vedení. Pohotovou dorážkou se o to zasloužil Kos.

Domácí ale dokázali rychle odpovědět. V 17. minutě byli krátce po sobě vyloučeni Kollár a Holland a Energii se naskytla příležitost hrát 95 vteřin v pěti proti třem. Dvojnásobnou početní výhodu využil dorážkou v předbrankovém prostoru Procházka. Karlovarští navíc využili i pokračující klasickou přesilovku. V čase 19:59 je posunul do vedení Gríger.

Statistiky utkání. Livesport

Rovněž i ve druhé třetině, do které domácí nastoupili již bez zraněných Procházky a Zetterberga, pokračoval útočný a atraktivní hokej. Hned v úvodu byl blízko k vyrovnávací brance Kos, ale nedokázal nadvakrát procedit puk pod betony karlovarského gólmana.

V polovině základní hrací doby měl na druhé straně příležitost k navýšení vedení Energie Redlich, ale jeho tečovaná střela skončila jen na tyči branky juniora Kavana, který v extralize chytal poprvé v kariéře. Na druhé straně na Frodla nevyzrál Zaťovič.

Snaha a tlak Brna ve třetí dvacetiminutovce vyústila ve vyrovnávací branku ve 45. minutě, kdy po chybě karlovarských obránců na útočné modré čáře při vlastní přesilové hře ujel Flek a vyrovnal. Nezastavil jej ani faul domácích.

Hosté mohli ještě v téže minutě opět otočit vývoj zápasu, ale Kollár, který nastoupil poprvé od 1. kola, v dalším brejku v pokračujícím oslabení Frodla nepřekonal. Třetí gól nedokázali po přečíslení dva na jednoho přidat ani Flek se Zaťovičem.

Zápas se tak dostal do prodloužení, ve kterém se prosadil Jiskra a zajistil výhru pro domácí.

I když úvodní třetina gól nepřinesla, fanoušci si přišli na své. Hra se přelévala ze strany na stranu a reprezentační brankáři Slovenska a Česka Tomek a Pavlát se museli činit, aby nekapitulovali. Na střely v první části hry vládli domácí 18:14, ovšem největší šanci si vytvořila Plzeň. Litvínovský obránce Baránek ztratil puk a Söderlundovo sólo bravurně lapačkou zneškodnil Tomek.

Po první přestávce se potvrdilo otřepané pravidlo nedáš, dostaneš. Hostující Matýs trefil tyčku a ani ne do minuty se radovali z kuriózní vedoucí branky domácí. Ondřej Kaše, který se do sestavy vrátil po dvouzápasovém trestu za napadení rozhodčího, vyjel zpoza branky a z otočky přihrával na druhou tyč, jenže puk si holí srazil do vlastní sítě Indrák.

Vybrané statistiky zápasu. Livesport

Plzeňský útočník svoji chybu brzy odčinil, jeho střelu Tomek neudržel a Matýs zametl puk do odkryté branky. Obrat Plzně, která měla v sestavě jen deset útočníků, završil 38 vteřin před druhou sirénou Houdek povedenou střelou od modré čáry. Při svém prvním gólu v sezoně využil toho, že brankář Litvínova měl zakrytý výhled. Západočeši ve druhé třetině vyslali 21 střel, zato domácí pouhých šest.

Snaha Severočechů o vyrovnání ve třetí třetině narážela na pevného Pavláta v brance, který deptal litvínovské střelce. Odolával i v téměř dvouminutové power play, jenže 14 vteřin před koncem fauloval vysokou holí Hlavu a domácí hráli v šesti proti čtyřem. Výhodu zužitkoval Ondřej Kaše, když bruslí tečoval puk před brankou jen osm vteřin před vypršením 60. minuty.

Prodloužení nerozhodlo, v samostatných nájezdech se prvních sedm střelců neprosadilo, rozhodla až šestá série a v ní Matýs.

V královéhradeckém dresu prožil premiéru finský brankář Eetu Laurikainen, nepůsobil však příliš jistým dojmem a v první třetině inkasoval dva góly. Skóre otevřel čerstvý reprezentant Rychlovský střelou, kterou svému gólmanovi smolně tečoval mezi betony obránce Pláněk.

Rozhodčí často vstupovali do hry, což mohlo víc svědčit Mountfieldu, ale ten nevyužil ani třináct sekund dvojnásobné přesilovky. Liberec naopak 33 sekund před úvodní přestávkou z klasické výhody zvýšil vedení, a to poměrně kuriózním způsobem. Melanconův pokus od modré čáry vyrazil Laurikainen nad sebe a kotouč se mu vysokým obloukem snesl za záda.

Hradečtí po pauze rapidně zvýšili úsilí a odměnou jim bylo rychlé snížení Tamášiho. Estephan však v jednom z klíčových momentů večera minul odkrytou branku a místo aby vyrovnal, efektivnější Tygři v následujících minutách odskočili na tříbrankový rozdíl. V obou gólech měl prsty Flynn, jenž nejprve propálil brankáře a poté v přečíslení vybídl ke skórování Hawryluka.

Další snížení Jergla v závěru druhé třetiny ale ještě podpořilo aktivitu Mountfieldu. Liberec se jen bránil, zásluhou svého mladého gólmana však stále držel náskok. Pařík tváří v tvář vychytal Okuliara a poté zákrokem večera i Estephana.

Tygři postupně nápor domácích otupili a zodpovědným výkonem si došli pro další výhru. V hradecké power play ji zpečetil obránce Knot, takže i třetí vzájemný duel v sezoně získal tým s pěti vstřelenými góly. Poprvé se ale radovali hosté.