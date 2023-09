Extraliga je tady. Útok na vyrovnání rekordu, zajímavé posily i noví trenéři

Nová extraligová sezona startuje, její 31. ročník vypukne v 17:30 na plzeňském zimním stadionu, kde domácí přivítají hegemona posledních let Třinec. Po dlouhé letní přípravě tak hokejisté konečně vyjedou na led bojovat o body do ligové tabulky. Kdo jich získá nejméně a zahraje si ošidnou baráž? Kdo naopak příští rok v dubnu pozvedne mistrovský pohár?

Na pátý triumf v řadě útočí hokejisté Třince. Oceláři si na jaře jako první tým v historii došli pro titul z předkola a nyní mohou vyrovnat rekordní počin vsetínské dynastie z přelomu tisíciletí. Stejně jako minulý rok je ale nečeká jednoduchá práce.

Pardubice, s nimiž Slezané na jaře sehráli napínavou sedmizápasovou sérii v semifinále, udržely pohromadě téměř celý kádr a opět budou patřit k nejvážnějším třineckým vyzyvatelům. Ambice Dynama potvrzuje příchod reprezentanta Martina Kauta, který v minulé sezoně působil v NHL, kde hájil barvy Colorada a San Jose.

"Tým je dlouho pospolu, v minulém ročníku vyhrál základní část a válcoval zbytek extraligy. Věřím, že když se s ním udělají nějaké korektury a bude se pracovat na některých detailech, tak ten tým je zralý na úspěch. Musíme však být pokorní a mít respekt k soupeřům, protože ti se neporazí sami," uvedl nový trenér Dynama Václav Varaďa.

Nového kouče představila také pražská Sparta. Celek z O2 arény nově povede německou ligou ostřílený Pavel Gross. Pětapadesátiletý trenér se do pražského klubu vrátil po 33 letech a stejně jako Varaďa v Pardubicích má ukončit dlouhé čekání na titul. "Zatím se o tom nebavíme, soustředíme se na každodenní práci," uvedl vyhýbavě před sezonou.

Otevřeněji o ambicích mluvil další nováček ve sportovním úseku pražského celku Tomáš Divíšek. "Samozřejmě nemůžeme říkat, že náš cíl je čtvrtfinále. Budeme se snažit jít co nejdál, ale musíme respektovat i další kluby, které budou bojovat o titul," řekl nový sportovní ředitel Sparty.

Na skvělou poslední sezonu by rádi navázali v Hradci Králové a ve Vítkovicích. Oba kluby, které se v minulé sezoně potkaly v semifinále, míří vysoko. Nad oběma ovšem visí pár otazníků.

Ridera v minulé sezoně zásluhou propracované defenzivy a skvěle chytajícího brankáře obsadila v základní části druhou příčku, v zadních řadách Ostravanů ale přes léto vznilky dvě výrazné mezery. Do Arizony zamířil slovenský bek Patrik Koch a za oceán zamířil také gólman Aleš Stezka, který si skvělými výkony řekl o angažmá v Seattlu.

Hradec řeší především problémy mimo led. Již od jarního play off s hradeckým hokejem cloumá dopingová aféra. Trojice Martin Štohanzl, Kevin Klíma a Graeme McCormack má kvůli pozitivnímu testu ze semifinále proti Vítkovicím pozastavenou činnost a klubu hrozí odečet bodů.

Verdikt je však zatím v nedohlednu. "Podle mých zpráv to bude zasahovat do podzimu a nedej bože i do zimy. Já, hráči ani kdokoli jiný to nejsme schopni urychlit," uvedl ke kauze generální manažer klubu Aleš Kmoníček.

Útok na elitní čtyřku se očekává od brněnské Komety nebo Liberce. Moravané do toho v letní přestávce pořádně řízli. Osm hráčů odešlo, devět přišlo a v Brně dali jednoznačně najevo, že postup do čtvrtfinále nejde brát jako úspěch.

Vítr se prohnal také libereckou kabinou. Hlavní změna se však neodehrála ve hráčském kádru, ale na lavičce. Pod Ještěd se po třech letech vrátil Filip Pešán, který v ročníku 2015/2016 dovedl Bílé Tygry k historickému titulu.

O rok dřív než Liberec triumfovali hokejisté Litvínova, od té doby však odehráli pouze jednu čtvrtfinálovou sérii. Dvakrát neprošli přes předkolo a pětkrát se jich vyřazovací boje vůbec netýkaly. V aktuálním ročníku by ale mohli svou nelichotivou bilanci z posledních let změnit. Chemici mohutně posílili a pokud zvládnou úvod ročníku mohli by patřit k černým koňům celé sezony.

Vzhledem k tomu, že do nadstavbové části postoupí 12 ze 14 týmů soutěže, mohou na úspěch pomýšlet prakticky všechny celky. Jen jeden tým bude mít cíl trochu odlišný. Kladno by se po třech letech dozajista rádo vyhnulo dramatické baráži. Hráči by si mohli užít bezstarostné jaro a vedení v čele s Jaromírem Jágrem by mělo dostatek prostoru k tomu, aby složilo kádr pro nadcházející sezonu.

Jestli se to Rytířům podaří, bude jasné 3. března, kdy končí základní část. Nový mistr bude znám nejpozději 28. dubna. O necelé dva týdny později vyvrcholí sezona světovým šampionátem v Praze a Ostravě.

Nejvýraznější přestupy

Směr extraliga v průběhu léta nabralo několik zajímavých jmen. Tím největším je patrně Ondřej Kaše, který zamířil za bratrem Davidem do Litvínova ze zámořské NHL. Pokud šikovnému křídelníkovi vydrží zdraví, může se okamžitě zařadit mezi největší ligové hvězdy. Posilu ze Severní Ameriky přivítaly také Pardubice, kam se po pěti letech vrátil již zmiňovaný Kaut.

Navazovat na skvělý předminulý ročník bude Filip Chlapík, který si ze Sparty na rok odskočil do švýcarského Ambri-Piotta. Šestadvacetiletý útočník je v ideálních letech a do Česka se vrátil s vidinou boje o nominaci na domácí světový šampionát.

Do extraligy zamířilo i několik tváří ze zahraničí. Největší rybu ulovili v Mladé Boleslavi, kam se nechal zlákat bývalý finský reprezentant a mistr světa z roku 2011 Juhamatti Aaltonen. Jeho produktivní krajan Iikka Kangasniemi zakotvil v Karlových Varech, v Brně se usadil nejlepší střelec KHL ze sezony 2014/15 Steve Moses a do Třince se po 14 letech vrátil Richard Pánik. Poslední zajímavou zahraniční posilu získal Litvínov, který podepsal smlouvu s britským reprezentantem a nejlepším střelcem mistrovství světa v Rize 2021 Liamem Kirkem.

Bolestivé odchody

Tři hráči si v minulém extraligové ročníku řekli o laso z NHL. Vedle vítkovické dvojice Stezka, Koch o místo v nejprestižnější lize světa zabojuje také exliberecký bek Uvis Janis Balinskis. Produktivního obránce, který pomohl Lotyšsku k senzačním bronzovým medailím na květnovém světovém šampionátu, si vybrala Florida.

Čtveřice kvalitních hokejistů odešla do nejvyšší švédské soutěže. Libereckého brankáře Petra Kváču zlákalo Rögle, Martinš Dzierkals přestoupil z Českých Budějovic do Skelleftey a sparťani David Tomášek s Erikem Thorellem zamířili do Färjestadu, respektive Frölundy.

Hned dva extraligové hráče získal druhý nejúspěšnější hokejový celek ve Finsku. Ilves ulovil plzeňského Petra Kodýtka a Šimona Stránského z Litvínova. Další litvínovský tahoun Giorgio Estephan zamířil do Jyväskylä, kanonýr Komety Luboš Horký posílil Pelicans Lahti a gólman Olomouce Jan Lukáš se vydal za severským dobrodružstvím do SaiPy.