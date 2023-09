Největší změny v extralize: Televizní švédský stůl, dresy podle fanoušků i velké návraty

Stejných 14 týmů jako v minulé sezoně, totožný model, v němž do play off půjde tucet celků a naopak poslední po základní části bude svou příslušnost k elitě hájit v baráži proti vítězi 1. ligy, a opět Třinec, Pardubice a Sparta jako největší favorité na titul. Hokejová extraliga je v základních obrysech velice podobná předešlému ročníku. Ovšem bližší pohled odhalí, že v letní pauze prodělala řadu zásadních změn. Jaké jsou ty největší?

Kompletní program v televizi

Poprvé v historii budou mít fanoušci možnost zhlédnout na obrazovkách všechny zápasy sezony. Úplně všechny. O2 TV totiž uspělo v bitvě o vysílací práva na soutěž a nabídne svým divákům díky streamovaným přenosům možnost volby jakéhokoliv zápasu podle jejich libosti, jako to už nyní praktikuje u nejvyšší fotbalové soutěže. Dlouholetého vysílatele extraligy Českou televizi postihlo pro základní část omezení přenášet nejvýš 23 utkání.

Domácí dresy? Klidně tmavé

Už neplatí nařízení, že týmy musejí doma nastupovat ve světlých barvách, zatímco na stadionech soupeřů v tmavých. Nyní je to jen na rozhodnutí samotných klubů. Někde dokonce nechali hlasovat fanoušky. Tak jako v Karlových Varech, které si jejich příznivci přáli vídat v netradiční a poněkud ponuré černobílé kombinaci. Na Spartě novinku zase přivítali jako šanci vrátit se doma ke klasické rudé variantě.

Sázka na neokoukané tváře

Dva ze žhavých favoritů na titul změnili po loňském brzkém vyřazení v play off trenéry. Pardubic se ujal Václav Varaďa, jenž třikrát došel na vrchol s Třincem. Spartu zase povede její někdejší útočník Pavel Gross, který s ní slavil před 33 lety triumf v lize jako hráč. Coby kouč prorazil v Německu, Mannheimu pomohl až ke zlatu. Jinak nové šéfy mají na střídačce i v Českých Budějovicích, do Liberce se vrátil někdejší trenér národního týmu Filip Pešán.

Hradec v nejistotě

Jarní euforii vyvolanou historickým postupem do finále play off, při němž udivili odolností a výdrží, pokazil hokejistům Hradce Králové dodatečně zveřejněný nález – tři hráči byli pozitivně testováni na doping. Od té doby se vleče vyšetřování a kauza podle slov generálního manažera klubu hned tak neskončí. Jedním z případných trestů pro tým může být dokonce bodový odpočet v rozehrané sezoně.

Zvučná jména z ciziny

Ze zámoří se vrátili domů Ondřej Kaše (naposledy Carolina), jenž se v Litvínově potká s bratrem Davidem, posilou ze Sparty. Ta naopak přivítala zpět po roce loňského vítěze bodování Filipa Chlapíka. Třinec se po 14 letech znovu spojil se slovenským útočníkem Richardem Pánikem, jenž má na kontě 10 sezon v NHL. Liberec získal do obrany Ronalda Knota, Litvínov do útoku nejlepšího střelce MS 2021 Brita Liama Kirka, jemuž je stále teprve 23 let.

Pardubice (zatím) bez posily

V minulých sezonách bylo zvykem, že nakupovaly se zuřivostí fotbalové Chelsea. Letos se ambiciózní Pardubice spokojily vlastně s jediným příchodem. V San Jose ulovily reprezentačního forvarda Martina Kauta, zřejmě top jméno letního přestupového období vůbec. Kaut však v přípravě neodehrál ani minutu a má se za to, že kvůli zranění nestihne ani začátek sezony. I když vedení odmítá k jeho zdravotnímu stavu říct cokoliv bližšího.

Nové jedničky semifinalistů

K zásadním změnám došlo v brankovišti u poloviny semifinalistů z minulé sezony. Stříbrný Hradec se po jediné (zato veleúspěšné) sezoně rozloučil s Matějem Machovským, jehož si vyhlédly Vítkovice. Právě je na jaře vychytal v boji o finále… Ostravský klub hledal náhradu za Aleše Stezku, jehož raketová kariéra nabrala po dvou letech v dresu s rytířem Vítkem směr NHL a tým Seattle Kraken.

Krejčí na cestě

David Krejčí po minulé sezoně definitivně uzavřel svou kariéru v zámoří, ovšem hokejku ještě úplně odkládat nehodlá. V létě prohlásil, že celou sezonu už jeho tělo bez nutné operace nezvládne, nicméně část ano. A že by se po Vánocích v Americe rád objevil v extralize, kde vedle Olomouce připadá v úvahu tým, s nímž by došel daleko v play off. Chce si totiž zahrát na mistrovství světa v Praze, které je pro něj podle jeho slov velkou motivací.