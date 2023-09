Revize extraligových dresů: Styloví šampioni, Motor zpět do žluté a propadák na východě Čech

Revize extraligových dresů: Styloví šampioni, Motor zpět do žluté a propadák na východě Čech

I když to tak za okny díky vysokým teplotám zatím nevypadá, start hokejové sezony je na spadnutí. Extraligový ročník načne čtvrteční souboj obhájců titulu z Třince s plzeňskou Škodovkou a hned v pátek úvodní kolo pokračuje zbývajícími šesti zápasy. Podívejte se společně s Livesport Zprávami, které celky se v nadcházející sezoně představí v nejhezčích dresech a kde naopak design příliš radosti nepřinesl.

Je to paradox. Pardubice představily dresy s povedeným designem, kterému vládne pruh protínající klubové logo, z extraligových celků jsou na tom i tak nejhůře. Celkový dojem kazí jeden sponzorský banner vedle druhého. Fanoušky může potěšit stylový číselný font, který odkazuje na titulovou sezonu 2004/2005.

Vítkovice drží trend posledních sezon a vyjedou na led s rytířem Vítkem na hrudi. Již tradiční motiv dresů ostravského celku doplňují jednoduché pruhy nad spodním lemem. Jakékoliv snahy o čistý design ale také ničí velké množství sponzorských bannerů.

Obdobně jako ve Vítkovicích jsou na tom také v Liberci. Bílí Tygři rovněž obléknou tradiční modro-bílé trikoty, jejichž vzhled kazí velké množství barevných log. Klubový znak sice zůstává na dominantním místě, mezi sponzory se ale pomalu začíná ztrácet.

Kladenské dresy jsou téměř totožné jako v předchozích dvou sezonách a stejně jako v minulém ročníku nevzbuzují příliš mnoho emocí. Přední strana patří sponzorům a příliš se nepovedla, zadní strana je relativně čistá, ale celkový dojem nevylepší.

Kladenské dresy jsou prakticky totožné jako v předchozích dvou sezonách. Instagram Rytíři Kladno

Českobudějovický Motor se po odmlce vrací zpět ke žluté. Tradiční barva dresů jihočeského celku nahradila bílou, v níž hrál Motor v minulé sezoně. Ani jeden z dresů nijak nevybočuje, potěší ale zajímavý detail. Zdobí je jemný potisk s letopočty největších klubových úspěchů.

V Budějovicích nahradila žlutá bílou. Instagram Banes Motor České Budějovice

Se zařazením povinných sponzorských bannerů na rukávech si v Olomouci poradili obstojně. Hlavně bílá varianta se v tomto ohledu celkem vydařila. Již tradiční silueta města ve spodní části dresu není tak výrazná jako v minulé sezoně, přesto působí víc než dobře.

Hradec před sezonou vyhlásil útok na čtvrtfinále a jeho dresy tomu odpovídají. Jednoduchý design ničím neoslní, ani nezklame. Docela dobře vypadá v kombinaci se sponzorskými bannery na rukávech. Zajímavým odlišujícím prvkem je jemný potisk symbolizující nohy lva, odkazující na dresy z devadesátých let, v nichž hrál i trenér Tomáš Martinec.

Neobvyklé, ale vydařené dresy představili v Karlových Varech. Lázeňský klub se stejně jako v minulém ročníku drží černo-bílo-šedé kombinace, podstatnou změnu ale přeci jen vypozorovat můžeme. Dresům již nedominuje klubové logo, ale symbolika erbu lázeňského města. Dojem kazí výrazní sponzoři ve spodní části dresu.

Oproti minulému ročníku je to v podání Škodovky sešup dolů. Čistotu dresů narušili sponzoři a nepříliš vydařená grafika s indiánskou tématikou. I přes výrazné zhoršení patří dresy Západočechů mezi to lepší, co extraliga nabízí.

V podání Komety je to naprostá klasika. Modro-bílé dresy s pruhem uprostřed a dominantním klubovým logem působí lépe než jednoduché sady z minulého ročníku. Tradičním nedostatkem dresů brněnského celku jsou sponzoři, v aktuální sezoně ale nepůsobí tak rušivě, jako v předešlých ročnících.

Dresům Brna dominuje pruh a klubové logo. Instagram Kometa Brno

Dresům Mladé Boleslavi tradičně vládne logo sponzora a zeleno-bílá barevná kombinace. Oproti minulému ročníku působí dres konzervativněji, ale není to na škodu. Zvláštní je umístění klubového loga pouze na ramenech.

Mladoboleslavského dresy jsou bez klubového loga na hrudi. Instagram BK Mladá Boleslav

Dresy Litvínova na první pohled zaujmou výraznou změnou – místo klubového znaku na nich dominuje logo sponzora. V domácí černé variantě je zapracováno s citem ve žlutém provedení, venkovní verze tak povedená není. Červené logo na dominantní bílé působí zbytečně výrazně. I přesto v Litvínově mohou být spokojeni.

Povedené dresy si pro výroční 120. sezonu připravila Sparta. Klub z O2 arény se dlouhodobě prezentuje vydařenými trikoty, ty výroční ale jednoznačně patří k tomu nejlepšímu, co jsme za poslední dobu na vysočanském ledě mohli vidět. Dojem kazí pouze velký sponzorský banner nad klubovým logem.

Oceláři zůstávají věrní červenobílé kombinaci, ve spodní části nového trikotu ale nahradili grafiku s kosočtverci za siluety železáren a Javorového vrchu – dvěma městskými dominantami. Bližší sepětí s regionem působí sympaticky.