Extraligové stříbro je minulost, máme hodně práce, ví hradecký kouč Martinec

Říká se, že těžší než úspěch vybojovat, je následně ho obhájit. Z tohoto pohledu má před sebou hlavní trenér hokejistů Hradce Králové Tomáš Martinec (47) mimořádně náročný úkol. Tým Mounfieldu totiž půjde do nového ročníku v roli obhájce stříbrných medailí z minulé extraligové sezony. A jak uznal sám Martinec při setkání s novináři, před mužstvem je hodně práce.

Fanoušci pod Bílou věží si užili euforické jaro. Jejich hokejisté přešli ve čtvrtfinále play off přes Liberec, v semifinále přes Vítkovice a navzdory finálové porážce s Třincem zaznamenali největší úspěch v historii města. Ten už teď ale zůstává pouze ve vzpomínkách.

"Hlavně musíme mít pokoru. Minulá sezona byla úspěšná, ale už je to minulost. Všechny týmy posilují a myslím, že ta nová bude zase hodně náročná a liga hodně kvalitní, takže se musíme co nejlíp připravit," nabádal Martinec po startu přípravy na ledě.

Zrcadlo nastavila Liga mistrů

Cítí, že jeho tým se má dál v čem posouvat. "Těch věcí je strašně moc," řekl s úsměvem. "V minulém ročníku nám zrcadlo ukázala i Liga mistrů, kde jsme se mohli měřit s nejlepšími týmy Evropy. I když jsme odehráli slušné zápasy, viděli jsme, že pořád máme na čem pracovat. A té práce je opravdu hodně," zopakoval důrazně.

Hlavní mezery vidí v dovednostech hráčů. "V nich máme obrovský prostor pro zlepšení. Hlavně pokud jde o dávání gólů. Zakončení je nejenom naše bolest, ale i celého českého hokeje. Je to o rychlosti, pohotovosti i přesnosti střelby. Tomu bychom se chtěli hodně věnovat," pokračoval k tréninkové náplni, která ovlivní i skladbu letní přípravy. "Chtěli bychom teď mít zhruba tři týdny až měsíc tréninky hodně dělené na dvě skupiny."

Tvář mužstva mohou citelně pozměnit zejména odchody útočníků Jakuba Lva s Lukášem Cingeľem. "Naším cílem bylo, aby zůstalo co nejvíc hráčů z minulé sezony, což se úplně nepovedlo. Někteří důležití hráči odešli a navíc pořád nevíme, jak to dopadne s třemi kluky, kteří čekají na verdikt ohledně dopingu," uvedl Martinec.

"Nakonec je změn v týmu poměrně dost. Snažili jsme se tým zase doplnit o kluky, kteří by mohli zapadnout do systému a pomoct nám. Věřím, že budeme pokračovat v tom, co jsme nastavili."

Dopingová kauza rezonuje

Pokud jde o střílení gólů, chtěl by se z posil spoléhat zejména na Davida Šťastného. Ten si udělal skvělé jméno v extraligovém ročníku 2020/21, kdy v dresu Mladé Boleslavi nasbíral 52 kanadských bodů v základní části a dalších osm v play off. Potom však z hlediska produktivity výrazně uvadl.

V novém působišti by rád prožil restart. "Přáli jsme si, aby přišel. Zatím skvěle pracuje, je to charakterní kluk. Věřím, že k němu najdeme ty správné spoluhráče, aby potvrdil pověst střelce, kterým býval a kterým věříme, že pořád je. Měl výjimečné sezony a ukázal, že může být rozdílovým hráčem," řekl Martinec na adresu třicetiletého útočníka.

Děním kolem královéhradeckého hokeje aktuálně rezonuje úplně jiné téma než odchody hráčů či nové posily. Je jím doping trojice hokejistů ze závěru uplynulého ročníku. Graeme McCormack, Kevin Klíma a Martin Štohanzl čekají na trest za provinění, které zanechalo na historické sezoně velkou kaňku.

"Trochu to degradovalo naši práci a vrhlo stín na ten úspěch," souhlasil Martinec. "Je to nemilé, ale teď už to nevrátíme. Hned proběhla osvěta i klubové testy, v plánu je i seminář s doktory. Budeme se snažit znova apelovat na to, aby se to už v životě nestalo."

Podle prezentovaných informací se zakázaná látka do těla hříšníků měla dostat z doplňků stravy, jejichž užívání hráči nekonzultovali s týmovým lékařem. Martinec má pro ně částečné pochopení: "Profesionální sport je tak fyzicky náročný, že ho dnes asi nejde dělat bez doplňků. Není úplně jednoduché dávat si pozor na to, co člověk vezme. Na druhou stranu to nechci ani omlouvat, protože hráči jsou zodpovědní za to, co berou. Ale stane se to hned. Člověk ani neví, jak k tomu přišel, a je v maléru."

Vzpruhou je návrat Frühaufa

Zmiňované trio má až do vyřešení kauzy zastavenou činnost, nesmí se zapojit do tréninků ani zápasů. Zejména McCormack a Klíma se přitom řadili k týmovým oporám. "Bohužel se na sezonu připravujeme bez nich. Samozřejmě věříme, že se k nám připojí co nejdřív," konstatoval hradecký trenér.

Naopak určitou psychickou vzpruhou je pro Mountfield návrat Petera Frühaufa. Bývalý obránce přirostl hradeckým příznivcům k srdci, a to nejen v návaznosti na úspěšný boj s rakovinou. Nyní nastoupil k mužstvu už v nové roli jako jeden ze dvou Martincových asistentů.

"S Peterem jsme byli hodně v kontaktu. Už několikrát jsme byli blízko dohodě, že by tady působil, ale měl povinnosti u slovenského nároďáku. Byl plně vytížený, proto to nebylo možné. Teď se mu trochu uvolnily ruce, a přestože zůstává u slovenského áčka, tak mohl nabídku přijmout," uvedl Martinec.

Frühauf v hráčské kariéře platil za dobrou duši hradecké kabiny. Pozitivní náladu do ní vnáší i nyní. "Máme podobný pohled na hokej. Věřím, že nás zase obohatí o své postřehy," řekl Martinec. "Jako bývalý výborný obránce se bude nejvíc věnovat obranné činnosti, ale nedá se říct, že by někdo z nás měl na starosti jenom něco konkrétního. Všichni v podstatě děláme všechno," dodal k rozdělení rolí v trenérském štábu.