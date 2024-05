Furch vysvětlil důvody odchodu z Komety: Oddělení od rodiny bylo náročné

Hokejový brankář Dominik Furch (34) vyměnil Brno za Mladou Boleslav. Přestože měl v Kometě ještě na rok platnou smlouvu, nechtěl být už dále odloučený od rodiny. Jak uvedl dnes během rozhovoru pro ČTK a deník Sport, touží nyní po dvou nepovedených sezonách Středočechů pomoci klubu zpátky na výsluní.

Myšlenky na návrat měl čtyřiatřicetiletý Furch delší dobu. "Už v průběhu ročníku jsem se rozhodl, že bych chtěl z rodinných důvodů tu nadcházející sezonu řešit, abych byl blíže Praze, blíže rodině," řekl gólman, jehož nejbližší zůstávali po celou dobu jeho brněnského angažmá v metropoli.

Ještě o poznání složitější to bylo během jeho prvního roku v Kometě v sezoně 2022/23, kdy manželce Kateřině diagnostikovali rakovinu prsu. Zatímco ona byla s dětmi v Praze, on sám byl o 200 kilometrů jinde. "Většinu času jsme byli oddělení. Rodina občas dojížděla, já dojížděl zase zpátky do Prahy, když byl čas. Musím říct, že to bylo náročné, už toho bylo dost," vysvětlil.

Když se rozhodl pro změnu, oslovil nejdříve vedení Komety. "Šel jsem za Liborem Zábranským, zda možnost nějakého řešení vůbec je. Když k tomu dali souhlas, teprve pak začalo hledání klubu. Z mé strany ale nepřipadalo vůbec v úvahu, že bych třeba v Brně sezonu nedokončil, jak se někde spekulovalo. To neexistovalo, chtěl jsem svou práci dokončit," zdůraznil Furch.

Zábranský mu vyšel vstříc. "S ohledem na důvody, s nimiž jsem tam zašel, měl pochopení. Samozřejmě ho to mrzelo, to mě určitým způsobem taky, protože jsem si to v Brně oblíbil, ale člověk plánuje a život trochu mění. Situace se u nás změnila a já jsem cítil, že je potřeba tohle udělat. Libor měl pochopení, ale i pro Brno to samozřejmě byla komplikace. I proto jsem to chtěl ale řešit brzy, aby i klub měl možnost dostatek času hledat náhradu," připomněl Furch.

Chtěl se rozloučit lepším výsledkem

Mrzelo ho, že se neloučil lepším výsledkem, než prohranou sérií ve čtvrtfinále s Litvínovem. "Podařilo se nám udělat první čtyřku, což byl skrz sezonu poměrně úspěch, všichni za to byli rádi. Šli jsme pak na pátý Litvínov, který je nepříjemným soupeřem. Nám se bohužel nepodařilo vyhrát ani jeden domácí zápas, což bylo klíčové. Byla škoda, že jsme povedený závěr základní části nedokázali zužitkovat více," litoval.

Když se ohlížel za dvouletým působením v Brně, převažovaly dobré pocity. "Řekl bych, že to nebylo vůbec špatné. Byl jsem spokojený, chybí týmový úspěch, protože se nám toho za ty dva roky moc nepodařilo. Brno je klub, který míří nejvýše, ale my jsme vypadli dvakrát ve čtvrtfinále. Člověk chce víc. Ale z osobního hlediska hodnotím ty dva roky pozitivně. Město i lidi okolo jsem si oblíbil, budu na to vzpomínat v dobrém," uvedl Furch.

Teď už ale přepíná na Mladou Boleslav, která skončila až předposlední. "Chtěl bych pomoct k tomu, aby následující sezona byla pro Boleslav rozhodně lepší než minulá. Chtějí to tady samozřejmě všichni, budu rád, když k tomu dopomůžu. Skládá se tady zajímavý tým, takže i ambice budou vyšší. Popravdě řečeno - po minulé sezoně být jiné ani nemůžou," podotkl.

Je rád, že je znovu v týmu s vysokými ambicemi, byť je klub poslední dva roky nenaplnil. V letech 2021 a 2022 přitom Středočeši hráli semifinále a vypadli shodně s pozdějším šampionem Třincem. "Když jsem viděl v sezoně Boleslav dole, bylo to pro mě trochu překvapení, protože si nemyslím, že by kádr byl na to, aby se kluci takhle trápili. Věřím, že to bude lepší. Jsem rád, že ambice budou vyšší. Člověk chce pořád hlavně vyhrávat, od toho se odvine to další," řekl Furch.