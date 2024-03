Nikdo nesložil zbraně, nikdo tam nešel se skloněnou hlavou a bojovali jsme, chválil Marcinko

Hokejisté Komety Brno během 77 sekund mezi 54. a 55. minutou otočili výsledek třetího čtvrtfinále v Litvínově na 4:3 a po dvou domácích porážkách poprvé v sérii uspěli. Útočník Tomáš Marcinko (35) v rozhovoru s novináři ocenil, že jeho tým stále věřil v úspěch a nezlomila jej branka Brita Liama Kirka (24), který v čase 52:43 posunul domácí do vedení.

"Chtěli jsme uspět a získat bod, ale hlavně odčinit výkon, který jsme podali ve druhém domácím zápase, speciálně ve druhé třetině. Podívali jsme se na video, na čem potřebujeme pracovat. Myslím, že detaily jsme zlepšili. Víc jsme se tlačili do brány, ubránili jsme přesilovky, byla obrovská bojovnost. Plno hráčů má kopec zblokovaných střel. A Domino (Dominik Furch) je skála jako vždy, pevný v bráně. A věřili jsme až do konce, to je hlavní," řekl Marcinko.

Kometa nepřipustila, aby se dostala do stavu 0:3 na zápasy, který se v play off extraligy ještě nikomu nepodařilo otočit. "Vypadalo to přesně na zápas, který rozhodne ten jeden gól. A skoro to tak bylo. O to víc jsme rádi, že jsme pořád věřili. Nikdo nesložil zbraně, nikdo tam nešel se skloněnou hlavou a bojovali jsme až do konce, byli jsme za to odměnění. Musíme v tom pokračovat," uvedl Marcinko.

Statistiky utkání. Livesport

Obrat v sérii na čtyři výhry po úvodních dvou domácích porážkách se v extralize podařil jen jednou a dokázal to v roce 2019 v semifinále Třinec proti Plzni. "To ani nevím," nevybavil si Marcinko počin, který se i jemu v dresu Ocelářů podařil. "Každý zápas je těžký, dnešní byl taky, o tom je play off. Zítra musíme nastoupit minimálně stejně jako dnes, přenést si dobré věci, vyvarovat se chyb a pracovat na detailech. Ty rozhodují. Každý puk z naší třetiny ven, naopak každý udržet u nich. Střely na bránu, tlačit se tam. My hráči to opakujeme pořád, ale tak se zápasy v play off vyhrávají. Věřím, že to bude nás případ," uvedl.

Ve 23. minutě v přesilové hře vyrovnal na 1:1. Předcházela tomu situace před litvínovskou brankou, kde byl v souboji s obráncem Denisem Zemanem. Ten se po kontaktu s jeho rukou skácel na led s bolestivou grimasou. Sudí zkoumali situaci na videu jako potenciální vyšší trest, ale ten neudělili. Marcinko po čekání na verdikt na trestné lavici se vrátil na led a o chvíli později zužitkoval z levého kruhu přihrávku Andreje Kollára.

"Krásný příběh je ten, že jsme vyhráli. Bylo to zvláštní. Já na devadesát procent jsem věřil, že z toho nic nebude. Neměl jsem pocit, že by to bylo na vyloučení. Je to na svědomí hráče, který tam byl, jak se zachoval. Je to kontaktní sport. Nepatří to k tomu. Mám pocit, že jsem se ho jen dotkl. Každopádně zareagoval, jak zareagoval," podotkl Marcinko. Měl tak zvýšenou motivaci soupeře potrestat. "I tohle vás o trochu víc vyhecuje. Dobré i zlé emoce patří do sportu, zvlášť do play off. Musíme se snažit každý využívat ty emoce."

Byl rád, že Kometa získal výhrou sebevědomí. "V play off je jedno, jakým způsobem vyhrajete. Dneska to nebyla nejhezčí výhra, ale velmi ubojovaná. To přesně potřebujeme. Dodat si sebevědomí, obzvlášť po zápasech doma. A jak vyhrajete na hřišti soupeře, tak vám to dodá mentální sílu," dodal Marcinko.