Hokejová Sparta se v Brně představí bez svého kapitána, Forman dostal trest na jedno utkání

Hokejistům pražské Sparty bude v neděli na ledě Komety Brno chybět kapitán Miroslav Forman (34), který dostal trest na jeden zápas za nesportovní chování v pátečním utkání v Hradci Králové. Asociace profesionálních klubů ledního hokeje o tom informovala na sociální síti X.

Forman ve 46. minutě narazil na mantinel lotyšského obránce Ralfa Freibergse a po kontrole rozhodčích u videa dostal trest na pět minut a do konce utkání. Od šéfa disciplinární komise Viktora Ujčíka útočník Sparty za tento zákrok dodatečný trest neobdržel.

Distanc na jedno utkání si odpyká za to, že ležícího Freibergse pak udeřil do zad. "V přerušené hře atakoval vědomě a úmyslně hokejkou drženou v obou rukou do zad ležícího protihráče, který byl čelem k ledu a nemohl se bránit," stojí v prohlášení APK. Za nesportovní chování mohl Forman dostat trest až na tři zápasy.

Sparta v Hradci Králové prohrála vysoko 0:5.