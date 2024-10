Pořadatelé Winter Hockey Games oznámili soupisku českých legend, představí se i Plekanec s Židlickým

Unikátní zimní stadion na Letné pro 16 tisíc fanoušků se chystá na zápas hokejových legend. Pořadatel nově odhalil kompletní soupisku českého výběru, která vyzve tým světových hvězd vedený Jakubem Voráčkem a Patrikem Eliášem.

Největší hokejová událost letošní sezony se blíží. Areál na pražské Letné pro 16 tisíc návštěvníků se brzy začne stavět a fanoušci netrpělivě očekávají oznámení účastníků zápasu legend. Jako první pak pořadatel odhalil kompletní soupisku českého výběru, kde je reprezentant vedle reprezentanta a počty startů v NHL se dají počítat na tisíce. Mezi nejvýraznější jména pak patří asistenti Radima Rulíka, Tomáš Plekanec, Marek Židlický a Ondřej Pavelec či extraligové legendy David Výborný a Jaroslav Bednář.

Kromě zmíněného zápasu legend se během čtyřdenního festivalu hokeje Winter Hockey Games utkají také Sparta s Kometou a Plzeň s Českými Budějovicemi v rámci Tipsport Extraligy, dojde na tradiční setkání rivalů Slovan Bratislava vs Košice, německá DEL pošle do Prahy vyslance z Mnichova a Wolfsburgu. Dále se pak představí také zástupci druhé nejvyšší české soutěže Slavia a Vsetín a o Pohár primátora hl. města Prahy se utkají all star výběry Česka a Slovenska složené ze zástupců univerzitního hokeje.

Winter Hockey Games – projekt, který nemá v historii České republice obdoby, pořádá agentura Eniva. Ta stála u úspěšné organizace exhibice k výročí pětadvaceti let od historického triumfu českých hokejistů na olympijských hrách v Naganu. Fanoušci se následně dočkali pokračování v líhni bývalých úspěšných hráčů – Litvínově. Charitativní utkání proběhlo 19. srpna 2023 na vyprodaném zimním stadionu Ivana Hlinky. Svědky posledního exhibice z kuchyně agentury Eniva byli diváci v srpnu v O2 areně během Zápasu hvězd: Pasta vs Voras s výtěžkem pro Nadaci Jakuba Voráčka.

Soupiska českých legend

Potvrzená jména do Výběru světa